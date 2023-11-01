Ведущие «Матч ТВ» снялись для журнала Maxim: 7 горячих фото

Ведущие «Матч ТВ» поучаствовали в фотосессии для мужского журнала Maxim. Она приурочена к восьмилетию канала.

На кадрах представлены ведущие программы «Все на матч!»:

Ольга Петрикова;

Яна Ромашкина;

Сабина Актерина;

Камиля Харисова;

Анжелика Стубайло.

Фото: Maximonline, телеграм-канал Камили Харисовой

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