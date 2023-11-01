Ведущие «Матч ТВ» снялись для журнала Maxim: 7 горячих фото

И где там горячее???Фуфло полное!А телки вааще ОТСТОЙ!!!
Ведущие «Матч ТВ» поучаствовали в фотосессии для мужского журнала Maxim. Она приурочена к восьмилетию канала.
На кадрах представлены ведущие программы «Все на матч!»:
- Ольга Петрикова;
- Яна Ромашкина;
- Сабина Актерина;
- Камиля Харисова;
- Анжелика Стубайло.
Фото: Maximonline, телеграм-канал Камили Харисовой
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