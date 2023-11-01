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    Ведущие «Матч ТВ» снялись для журнала Maxim: 7 горячих фото

    Ведущие «Матч ТВ» поучаствовали в фотосессии для мужского журнала Maxim. Она приурочена к восьмилетию канала.

    На кадрах представлены ведущие программы «Все на матч!»:

    • Ольга Петрикова;
    • Яна Ромашкина;
    • Сабина Актерина;
    • Камиля Харисова;
    • Анжелика Стубайло.

    Фото: Maximonline, телеграм-канал Камили Харисовой

    41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

    Ведущая «Матч ТВ» устроила фотосессию в эротичном платье

    Ведущая «Матч ТВ» выложила фото из сауны

    Источник: Maximonline

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    01.11.2023 17:31
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +4451

      mutabor0992 1 ноября, 21:51

      И где там горячее???Фуфло полное!А телки вааще ОТСТОЙ!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      MANCHESTER_RED_MAN > mutabor0992 1 ноября, 22:34

      И внешне и в душе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      boog_17 1 ноября, 21:06

      туфта, мне кажется, полная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1735

      Taps 1 ноября, 20:15

      УЖОС !
      Оно ещё и говорить умеет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4807

      Иван Петров 1986 1 ноября, 19:26

      Ни жопы, ни сисек только губы надутые как у верблюдов. Придурки найдите хоть баб нормальных.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      OstavteLOKO_V_pokoe 1 ноября, 18:30

      Ждем Неценко в боди-арте с надписью под фото "Гугл с пиписькой"! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      Alejandrrro 1 ноября, 18:20

      А где Генич и Черданцев?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1525

      Freyd 1 ноября, 18:17

      Точно горячии?:))

      1
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