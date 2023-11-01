Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Саудовская Аравия готова провести ЧМ-2024 в любое время года

    Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль‑Мисехал заявил, что чемпионат мира 2034 года, может состояться в любое время года.

    «Мы готовы рассмотреть все возможности. Существует множество новых технологий, которые позволяют охлаждать или устанавливать кондиционеры на стадионах, не говоря уже о том, что во многих городах королевства летом очень приятная атмосфера», – приводит слова Аль‑Мисехала RMC Sport.

    • Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.
    • В 2022 году ЧМ в Катаре впервые проходил в нобяре-декабря.

    Новости по теме
    Стало известно, в какой российский клуб мог перейти Яя Туре 3
    Экс-тренер «Ахмата» вошел в штаб Манчини в Саудовской Аравии
    Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году
    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2023 13:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25331

      bset 1 ноября, 16:06

      Когда в стране средневековье, это сложно назвать приятной атмосферой

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+