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Саудовская Аравия готова провести ЧМ-2024 в любое время года

1 ноября 2023, 13:08

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль‑Мисехал заявил, что чемпионат мира 2034 года, может состояться в любое время года.

«Мы готовы рассмотреть все возможности. Существует множество новых технологий, которые позволяют охлаждать или устанавливать кондиционеры на стадионах, не говоря уже о том, что во многих городах королевства летом очень приятная атмосфера», – приводит слова Аль‑Мисехала RMC Sport.

  • Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.
  • В 2022 году ЧМ в Катаре впервые проходил в нобяре-декабря.

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Источник: RMC Sport
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Саудовская Аравия
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