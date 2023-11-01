Саудовская Аравия готова провести ЧМ-2024 в любое время года

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль‑Мисехал заявил, что чемпионат мира 2034 года, может состояться в любое время года.
«Мы готовы рассмотреть все возможности. Существует множество новых технологий, которые позволяют охлаждать или устанавливать кондиционеры на стадионах, не говоря уже о том, что во многих городах королевства летом очень приятная атмосфера», – приводит слова Аль‑Мисехала RMC Sport.
- Саудовская Аравия является единственным претендентом на проведение чемпионата мира в 2034 году.
- В 2022 году ЧМ в Катаре впервые проходил в нобяре-декабря.
Источник: RMC Sport