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  • Романцев оценил роль Семака в пяти чемпионствах «Зенита» подряд

Романцев оценил роль Семака в пяти чемпионствах «Зенита» подряд

1 ноября 2023, 12:03
3

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться. После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потере мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака. Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой. Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро. А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще, твердость и последовательность в решениях – стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.

Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами», – сказал Романцев.

  • Под руководством Семака «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России пять лет подряд.
  • Мирча Луческу работал в команде в 2016-2017 годах, Манчини – в 2017, 2018 годах.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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Цугундeр
1698830542
Ну? Великий Гуру розового народа сказал. Что скажете , апологеты сгнившего престола.?)
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baggio80
1698831469
Эх все эти ваши сказочки
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Spirit_78
1698929424
У них ситуации похожие: что ОИР в 90-х, что Семак сейчас - вполне себе обычные тренеры, но так сложилось, что конкурентов у их команд по сути не было. Некоторая заслуга у них конечно есть, но это точно не гении.
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