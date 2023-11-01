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    • Романцев оценил роль Семака в пяти чемпионствах «Зенита» подряд

    Романцев оценил роль Семака в пяти чемпионствах «Зенита» подряд

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

    «Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться. После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потере мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака. Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой. Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро. А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще, твердость и последовательность в решениях – стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.

    Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами», – сказал Романцев.

    • Под руководством Семака «Зенит» завоевал золотые медали чемпионата России пять лет подряд.
    • Мирча Луческу работал в команде в 2016-2017 годах, Манчини – в 2017, 2018 годах.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    01.11.2023 12:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5357

      Spirit_78 2 ноября, 15:50

      У них ситуации похожие: что ОИР в 90-х, что Семак сейчас - вполне себе обычные тренеры, но так сложилось, что конкурентов у их команд по сути не было. Некоторая заслуга у них конечно есть, но это точно не гении.

      0
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 1 ноября, 13:37

      Алкаш почуствовал, что скоро побьют его рекорд и решил что-нибудь перднуть.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 1 ноября, 13:36

      Не уверен , что Малкома брали посоветовавшись с Семаком.
      Молодец конечно Сергей Богданыч, но как проверит его квалификацию вне состава Газпрома ?
      Слуцкий так же всё выигрывал с "золотым" составом цска , а ушёл из клуба и на поверку сплошные провалы. Так какой он тренер ? Ответ неоднозначный.

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      Рейтинг: +11

      anton-ivanov-google > Алексей З 1 ноября, 13:44

      Молодец конечно же Романцев...но как проверит его квалификацию вне состава лукойла?)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +17241

      Алексей З > anton-ivanov-google 1 ноября, 13:47

      Романцева проверили , в Динамо и в Сатурне, да и в сборной ничем хорошим не отметился.
      Только вот лукойла тогда не было , если пишешь , то не лги.

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      Рейтинг: +46

      baggio80 1 ноября, 12:37

      Эх все эти ваши сказочки

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 1 ноября, 12:27

      Насчёт твердости и последовательности в характере Семака я поспорил бы) А то что Семак с Зенитом чемпионы и не раз,тут Романцев прав ,это заслуга Семака как тренера! Вообще то хитрое вью романца,сам что ли в тренеры метит в Спартак..

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      Рейтинг: +637

      Цугундeр 1 ноября, 12:22

      Ну? Великий Гуру розового народа сказал.
      Что скажете , апологеты сгнившего престола.?)

      5
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      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Цугундeр 1 ноября, 16:56

      УМНЯШКА

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