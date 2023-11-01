Романцев оценил роль Семака в пяти чемпионствах «Зенита» подряд

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о наставнике «Зенита» Сергее Семаке.

«Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться. После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потере мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака. Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой. Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро. А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще, твердость и последовательность в решениях – стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.

Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами», – сказал Романцев.