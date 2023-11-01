В РФС рассказали о товарищеских матчах сборной России на Играх БРИКС

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация обсуждает возможность проведения товарищеских матчей сборной России в июне 2024 года. Они должны состояться в рамках Игр БРИКС в Казани.

«В июне в Казани пройдут Игры БРИКС, футбол в том или ином виде на них будет присутствовать. Но в классическом футболе все федерации играют в своих соревнованиях. Нам было бы интересно провести свой турнир, и есть страны, которым потенциально было бы интересно участие, но они не могут из-за занятости. Поэтому нужно подстраиваться под разные форматы. Тем не менее мы обсудим возможность организации матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Это было бы логично, но есть естественные ограничения в виде окон ФИФА. Во время турнира БРИКС будет открыто окно только для европейских сборных.

Матч с Китаем может быть летом? Было бы классно, если бы это были какие-то страны БРИКС, учитывая, что в Казани пройдут соревнования БРИКС. Будем смотреть на график сборных этих стран, чтобы понимать потенциальную возможность проведения таких матчей», – сказал Митрофанов.