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    • В РФС рассказали о товарищеских матчах сборной России на Играх БРИКС

    В РФС рассказали о товарищеских матчах сборной России на Играх БРИКС

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация обсуждает возможность проведения товарищеских матчей сборной России в июне 2024 года. Они должны состояться в рамках Игр БРИКС в Казани.

    «В июне в Казани пройдут Игры БРИКС, футбол в том или ином виде на них будет присутствовать. Но в классическом футболе все федерации играют в своих соревнованиях. Нам было бы интересно провести свой турнир, и есть страны, которым потенциально было бы интересно участие, но они не могут из-за занятости. Поэтому нужно подстраиваться под разные форматы. Тем не менее мы обсудим возможность организации матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Это было бы логично, но есть естественные ограничения в виде окон ФИФА. Во время турнира БРИКС будет открыто окно только для европейских сборных.

    Матч с Китаем может быть летом? Было бы классно, если бы это были какие-то страны БРИКС, учитывая, что в Казани пройдут соревнования БРИКС. Будем смотреть на график сборных этих стран, чтобы понимать потенциальную возможность проведения таких матчей», – сказал Митрофанов.

    • Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
    • Сообщалось, что сборная России в 2024 году может провести товарищеские матчи с национальными командами Танзании, Занзибара, Сейшельских островов, Судана или Сенегала.

    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2023 10:20
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