Ловчев определил 4 команды, которые будут бороться за попадание в топ-3 РПЛ

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал главных претендентов на финиш в тройке чемпионата России по итогам сезона-2023/24.

«На мой взгляд, более менее понятно, кто будет бороться за тройку – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 13 туров.

«Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 2 очка.

ЦСКА находится на 5-й строчке в лиге, «Спартак» – на 6-м.

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