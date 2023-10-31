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  • Ловчев определил 4 команды, которые будут бороться за попадание в топ-3 РПЛ

Ловчев определил 4 команды, которые будут бороться за попадание в топ-3 РПЛ

31 октября 2023, 16:48
17

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев назвал главных претендентов на финиш в тройке чемпионата России по итогам сезона-2023/24.

«На мой взгляд, более менее понятно, кто будет бороться за тройку – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 13 туров.
  • «Зенит» идет на 2-м месте, отставая на 2 очка.
  • ЦСКА находится на 5-й строчке в лиге, «Спартак» – на 6-м.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар ЦСКА Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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фанат джигурды
1698761053
Молодец Ловчев, не назвал Локомотив.
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Купа Купыч
1698761157
Ловчев--это обувная фабрика "Скороход". Ещё несколько раз переобуется в ходе сезона.
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Skull_Boy
1698761329
Я знаю топ-16 команд за борьбу за золото в РПЛ и одного тупого старика
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Юрий-Казаров-yandex
1698764251
Значит спорта ок претендент?!? Ещё пара оплеух хрюшкам и он не такое ещё скажет.
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Дед otmoros
1698764265
Дайте ему селёдки, в конце концов! Проявите сострадание, звери...
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Чехов на Садовой
1698764529
Не-а, сельди мало. Небходима комплексная терапия. Влажные обвёртывания, мемонтин, дементис и три п--дюли в день резиновы шлангом.
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sochi-2013
1698768135
ЧМОшники, оскорбив известного и уважаемого человека, вы не становитесь ни известными, ни уважаемыми!
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VVM1964
1698778464
Думаю, что слово "определил" не подходит - "предположил" будет правильнее ...
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ZeBolotny
1698819264
Ну а как насчёт "Динамо" и "Локомотива"? Или Серафимыч не замечает их в турнирной таблице? Ну "Крылья Советов" вряд-ли смогут сохранить место в тройке, запаса прочности не хватает. Но вот Локо и Динамо вполне себе могут побороться за медали!
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Анатолий-Побочин-google
1698932702
Как надоели эти предсказатели тупые б....ть гаразды что угодно лаять только чтобы на них внимание обратили!
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