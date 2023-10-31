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Месси прокомментировал соперничество с Роналду

31 октября 2023, 13:33
3

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал великим соперничество по ходу карьеры с португальцем Криштиану Роналду, выступающим ныне за саудовский «Аль-Хиляль».

«В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.

Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это – потрясающе.

Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами», – сказал Месси.

  • В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
  • Криштиану Роналду не было в числе номинантов этого года, но ранее он выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

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Источник: Get Football
Интер Майами Аль-Хиляль Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1698750435
В маркетинговом плане тоже великая битва. (((
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GermanVo
1698750450
Приятно, что мы застали величайшее футбольное противостояние. И Реала, и Барсы соответственно.
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Fialet
1698769259
Хорошо говорить правильные слова, когда тебе этих ЗМ больше надавали, чем оппоненту. И ему похер, что часть из них не по делу.
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