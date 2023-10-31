Месси прокомментировал соперничество с Роналду

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал великим соперничество по ходу карьеры с португальцем Криштиану Роналду, выступающим ныне за саудовский «Аль-Хиляль».
«В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.
Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это – потрясающе.
Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами», – сказал Месси.
- В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
- Криштиану Роналду не было в числе номинантов этого года, но ранее он выигрывал «Золотой мяч» пять раз.
Источник: Get Football