В РФС оценили уровень судейства при Мажиче

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что вопрос смены главы департамента судейства РФС не стоит на повестке дня у руководства организации. С лета его руководителем является серб Милорад Мажич.

«Кредит доверия у Мажича есть. В жизни все случается, но вопрос смены главы не стоит на повестке дня у руководства РФС.

[О сотрудничестве в области судейства с Федерацией футбола Саудовской Аравии и Белорусской федерацией футбола]. Заключение соглашений о взаимодействии носит более комплексный характер, чем просто пригласить судью оттуда сюда или отправить нашего судью туда. Это делается, чтобы осуществлять совместную программу обучения, даже в рамках программ ФИФА. Эти соглашения подписаны в том числе по инициативе Мажича.

Мы стремимся к тому, чтобы судейство было лучше. Очевидно, что и сами судьи не хотят ошибаться. Вся команда департамента судейства и судейского комитета работают над тем, чтобы судейство было лучше», – сказал Митрофанов.