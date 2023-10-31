Месси посвятил «Золотой мяч» Марадоне

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посвятил легендарному аргентинскому форварду Диего Марадоне свой восьмой «Золотой мяч».
«Я помню Диего, у него день рождения, и нет лучшего места, чтобы поздравить его, чем окружение такого количества людей, которые любят футбол, как и он сам. С днем рождения, Диего, я разделяю эту награду с тобой», – сказал Месси.
Аргентинский нападающий получил награду в день, когда Марадоне могло исполниться 63 года.
- В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
- Он стал лидером по количеству подобных наград
- На счету аргентинца 21 гол и 20 результативных передач в 41 встрече за «ПСЖ» и золото чемпионата мира в сезоне-2022/2023.
Источник: Страница Фабрицио Романо в соцсети X