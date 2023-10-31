Кварацхелия оценил завоевание Месси «Золотого мяча»

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси достойным получения очередной премии «Золотой мяч».
«Лео Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал… нет слов», – сказал Кварацхелия
- В понедельник, 30 октября, 36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем премии. Церемония награждения состоялась в парижском театре Шатле.
- На счету аргентинца 21 гол и 20 результативных передач в 41 встрече за «ПСЖ» и золото чемпионата мира в сезоне-2022/2023.
Источник: Страница Фабрицио Романо в соцсети X