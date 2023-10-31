Кварацхелия оценил завоевание Месси «Золотого мяча»

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия назвал аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси достойным получения очередной премии «Золотой мяч».

«Лео Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал… нет слов», – сказал Кварацхелия