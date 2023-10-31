Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча», «Зенит» сохраняет интерес к вингеру сборной Бразилии и другие новости

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Беллингем – лучший молодой футболист года, Мартинес – лучший вратарь, Холанд – лучший бомбардир, «Манчестер Сити» – лучшая команда

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