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    • ФИФА вынесла окончательное наказание Рубиалесу за поцелуй футболистки

    ФИФА вынесла окончательное наказание Рубиалесу за поцелуй футболистки

    Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности на длительный срок.

    Дисциплинарная комиссия ФИФА наказала бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) трехлетним баном.

    • В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
    • Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.
    • В середине сентября глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.

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    Источник: сайт ФИФА

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    30.10.2023 14:55
    Комментарии22
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      Рейтинг: +6554

      AtticusFinch 30 октября, 21:22

      Есть видео, где эта футболистка, через час после этого инцидента , ехала и смеялась в автобусе и танцевала, а вся команда ей пела про поцелуй! Но видимо на неё надавили всякие лесбиянки и правозащитники, раз она орет, что за неё никто не заступился и имидж запятнали...Хотя через пару дней толпы феминисток на улицы вылезло...А она отмалчивалась 4 месяца и вот родила высер про обиду...

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      Рейтинг: +1694

      Айболид 30 октября, 19:53

      У них там "це европейцы" пачками дохнут ни за что , а они тут чепухой всякой занимаются .

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      Рейтинг: +17167

      Алексей З 30 октября, 19:12

      Ну и правильно.
      Судя по коментам, мужчины России не будут возражать если начальники их жён будут позволять себе такое.
      Ваших жён будут целовать , лапать , но главное вы при этом себя натуралами чувствуете.
      У жён спросите понравится им такое или вам с рогами привычнее ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2441

      Fialet > Алексей З 30 октября, 19:29

      Ну вообще то женщина может отпихнуть приставателя, если не отпихнула, значит сама хочет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17167

      Алексей З > Fialet 30 октября, 19:33

      На церемонии , под камерами , при полных трибунах ?
      От неожиданности просто растерялась, а вы её уже в блди записали ?
      Повторюсь , на её место своих жён , сестёр или дочерей поставьте.

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      ...
      Рейтинг: +2441

      Fialet > Алексей З 30 октября, 19:37

      Повторюсь, нормальная баба если не хочет - отпихнёт.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17167

      Алексей З > Fialet 30 октября, 19:41

      Значит у тебя нормальные бабы , спи спокойно , рога не растут , твои будут отталкивать, только для начала пусть научатся играть в футбол и станут чемпионами мира.

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      ...
      Рейтинг: +2441

      Fialet > Алексей З 30 октября, 20:00

      Радуйтесь, Вам ваш собрат по политическим взглядам, Эдик, полуеврей полукакол, бывший из Одессы, теперь из Дортмунда плюсик поставил. Какол каколка любит издалека.

      0
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      Рейтинг: +17167

      Алексей З > Fialet 30 октября, 20:03

      Дело не в плюсике , а в уважении в женщине.
      Не женись , а то начальник жену будет мацкать , а вдруг не оттолкнёт ?

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      ...
      Рейтинг: +2441

      Fialet > Алексей З 30 октября, 20:20

      Вы своей жене не доверяете?

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      ...
      Рейтинг: +17167

      Алексей З > Fialet 30 октября, 20:51

      А это тут при чём ?
      У тебя в голове каша, пздц.
      Женщину публично выставили в неприглядном виде, даже ты со своими куриными мозгами отозвался о ней плохо.
      Она , не давала повод .
      Я не могу понять , на этом сайте ну 80 % точно какие-то дегенераты, со сломанной психикой. Вам , что родители не объясняли что такое хорошо , а что такое плохо.
      Я ох...ваю, что с вами за 23 года правление пу сделало.
      А может вы и были такими, хз ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17167

      Алексей З > Fialet 30 октября, 20:53

      Можешь не отвечать , закончим на этом , ты мне просто не интересен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +22391

      Cleaner > Алексей З 30 октября, 20:57

      Вот мужья пусть и разбираются с поцелуями. Хотят - морду бьют, хотят - через суд. Но вот так просто всей ОЗВЕРЕВШЕЙ ГЕЙРОПОЙ накинуться на человека - это по свински...(((((((((((((((((((

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      ...
      Рейтинг: +17167

      Алексей З > Cleaner 30 октября, 21:09

      От тебя и тебе подобных всё время только и слышно - Гейропа.
      Складывается ощущение , что если вам и приходилось бывать в Европе , то вас прям в аэропорту "вскрывали" и чпокали чуть ли не у трапа.
      Ну как ещё объяснить ваши познания в сексуальной жизни европейцев ?
      С каждом годом в нашей стране падает прирост населения, похоже
      вы "петушки" после посещения Европы что-то не туда засматриваться стали.
      Вот и ты Клитором назвался , а не пенисом , например.
      Странно это.

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      Рейтинг: +989

      matvei_72 30 октября, 19:01

      Вот потому в европе все педики раз к бабам подходить и целовать нельзя...

      1
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      ...
      Рейтинг: +835

      borusse > matvei_72 30 октября, 19:55

      а твою всем подряд целовать можно ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1586

      k611 30 октября, 18:22

      Бред. Какой то поход таракана вокруг стакана 12 серий. Нет чтобы оставить человека в покое и дать работать дальше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +694

      НикКин 30 октября, 17:41

      Ну дебилы мать их эти )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6583

      subbotaspartak 30 октября, 17:10

      Брежнева бы пожизненно посадили... в т.ч. за мужеложество...
      Хотя по нынешним временам...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      ВасяК 30 октября, 16:34

      А мужика чмокнул,был бы герой!!!Гейропа,что с неё взять!!!

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      Рейтинг: +835

      borusse > ВасяК 30 октября, 19:59

      в России мальчиков в живот целуют ,а тебе гейропа спать не дает )))))

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    • ...
      Рейтинг: +2040

      Artemka444 30 октября, 16:21

      Дебилойды!!!

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