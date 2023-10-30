ФИФА вынесла окончательное наказание Рубиалесу за поцелуй футболистки

Есть видео, где эта футболистка, через час после этого инцидента , ехала и смеялась в автобусе и танцевала, а вся команда ей пела про поцелуй! Но видимо на неё надавили всякие лесбиянки и правозащитники, раз она орет, что за неё никто не заступился и имидж запятнали...Хотя через пару дней толпы феминисток на улицы вылезло...А она отмалчивалась 4 месяца и вот родила высер про обиду...
Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности на длительный срок.
Дисциплинарная комиссия ФИФА наказала бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) трехлетним баном.
- В августе после победного финала женского ЧМ Рубиалес на церемонии награждения поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Его действия проверяли на признаки сексуального насилия и принуждения.
- В середине сентября глава RFEF ушел в отставку с занимаемой должности.
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