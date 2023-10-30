Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Футболист нокаутировал судью в матче любителей в Краснодаре

    Футболист нокаутировал судью в матче любителей в Краснодаре

    Футболист ударил главного судью матча любительской лиги AFL в Краснодаре. Инцидент произошел 28 октября во время встречи команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль».

    На 17-й минуте судья показал желтую карточку защитнику «Тлюстенхабля» Антону Гапону. Это решение разозлило футболиста, который ударил арбитра кулаком по лицу. Рефери упал на газон, игра была прервана.

    После этого Гапон попытался еще раз подбежать к арбитру, а затем стал бороться с партнером по команде.

    «Тлюстенхаблю» было засчитано поражение.

    Арбитр поднялся после помощи медицинского персонала.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:28
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +430

      Александр.Т. 54 минуты назад

      Слабак и черт- помойный , ударил когда у судьи руки были заняты карточкой и маркёром

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -128

      Скай 1 час назад

      антошка, антошка, пойдешь копать картошку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6077

      Эном айс 1 час назад

      Сказка о том , как волшебная борода превратила Антона в бешеного Анзора..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6640

      fakeid 1 час назад

      я сначала не понял, какого хера угловой подают руками, пока назад не отмотал)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17064

      Алексей З 2 часа назад

      Звери они и в африке звери.

      4
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+