Футболист нокаутировал судью в матче любителей в Краснодаре

Футболист ударил главного судью матча любительской лиги AFL в Краснодаре. Инцидент произошел 28 октября во время встречи команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль».

На 17-й минуте судья показал желтую карточку защитнику «Тлюстенхабля» Антону Гапону. Это решение разозлило футболиста, который ударил арбитра кулаком по лицу. Рефери упал на газон, игра была прервана.

После этого Гапон попытался еще раз подбежать к арбитру, а затем стал бороться с партнером по команде.

«Тлюстенхаблю» было засчитано поражение.

Арбитр поднялся после помощи медицинского персонала.