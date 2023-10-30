Черчесов сделал заявление о возвращении к тренерской работе

Станислав Черчесов ответил на вопросы о продолжении тренерской карьеры.

– Не грустно, что сейчас наш футбол изолирован?

– Вы сами говорите, что у вас тренерский диплом. У каждой профессии своя психология. Ситуация такая, какая есть, ее надо выжимать по максимуму.

Грустить не надо, расстраиваться не надо, нужно выжать из нее максимум.

– Вы без работы?

– И что? Вы в этой профессии не работаете. Я сейчас вам начну рассказывать, что должен делать.

Я, наоборот, должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать – и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере.

Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

Его связывали с возможным трудоустройством в «Спартаке» и «Локомотиве».

Тренер возглавлял российскую сборную с 2016 по 2021 год, под его руководством команда впервые в истории дошла до 1/4 финала ЧМ.

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