«Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»

Летом 2023 года посредники предлагали «Спартаку» приобрести защитника «Осасуны» Давида Гарсию. По информации Metaratings.ru, испанский клуб был готов рассмотреть продажу футболиста, а сам игрок – переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении.
Спортивный блок «Спартака» высоко оценил спортивные качества Гарсии, но предпочел ему Срджана Бабича. В московском клубе посчитали, что серб превосходит капитана «Осасуны» в игровом плане.
- Гарсия выступает за «Осасуну» с 2015 года. На счету 29-летнего защитника 285 матчей за клуб и две игры за сборную Испании. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
- Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии» в августе этого года и подписал трехлетний контракт. Трансфер серба оценивается в 5 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru