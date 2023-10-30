Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    «Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»

    Летом 2023 года посредники предлагали «Спартаку» приобрести защитника «Осасуны» Давида Гарсию. По информации Metaratings.ru, испанский клуб был готов рассмотреть продажу футболиста, а сам игрок – переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении.

    Спортивный блок «Спартака» высоко оценил спортивные качества Гарсии, но предпочел ему Срджана Бабича. В московском клубе посчитали, что серб превосходит капитана «Осасуны» в игровом плане.

    • Гарсия выступает за «Осасуну» с 2015 года. На счету 29-летнего защитника 285 матчей за клуб и две игры за сборную Испании. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
    • Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии» в августе этого года и подписал трехлетний контракт. Трансфер серба оценивается в 5 миллионов евро.

    Новости по теме
    КДК РФС рассмотрит поведение Абаскаля, Юрана, Игнашевича 1
    Названы судьи на матчи Фонбет Кубка России
    Газзаев: «Абаскаль – человек, далекий от футбола» 11
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4898

      ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      Взяли очередной неликвид в дырявую оборону. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20417

      NewLife 27 минут назад

      Отсасуна - это только для блекло-голубых))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17068

      Алексей З 30 минут назад

      Наверно всё же 15 больше 5, или источник считает по другому ?
      За меньшие деньги приобрели добротного игрока, спрашивается для чего это выложили ? Пока Бабич не разочаровывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9038

      Беспонтий 42 минуты назад

      " В московском клубе посчитали.."

      что евро падает ну а динар растёт
      и никого не на.и.бали
      спартак по прежнему
      всё прёт и прёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10344

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Бабич очень крут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15010

      playsh 1 час назад

      Какая разница,в данном выборе из двух,хрен редьки не слаще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6643

      fakeid 2 часа назад

      факел 2:0 осасуна

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+