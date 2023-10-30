«Спартак» приобрел Бабича вместо капитана «Осасуны»

Летом 2023 года посредники предлагали «Спартаку» приобрести защитника «Осасуны» Давида Гарсию. По информации Metaratings.ru, испанский клуб был готов рассмотреть продажу футболиста, а сам игрок – переехать в Россию при соответствующем финансовом предложении.

Спортивный блок «Спартака» высоко оценил спортивные качества Гарсии, но предпочел ему Срджана Бабича. В московском клубе посчитали, что серб превосходит капитана «Осасуны» в игровом плане.