Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 10-го по 5-е

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места с 10-го по 5-е.

Кто попал в третью десятку номинантов, можно посмотреть здесь, номинантов с 20-го по 16-е место – здесь, а с 15-го по 11-е – здесь.