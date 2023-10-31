Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 10-го по 5-е

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места с 10-го по 5-е.
Кто попал в третью десятку номинантов, можно посмотреть здесь, номинантов с 20-го по 16-е место – здесь, а с 15-го по 11-е – здесь.
- 10. Лука Модрич («Реал», Хорватия)
- 9. Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия)
- 8. Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия)
- 7. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», Аргентина)
- 6. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)
- 5. Родри («Манчестер Сити», Испания)
Источник: France Football