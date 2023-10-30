Стало известно, какое место занял Хвича в списке номинантов на «Золотой мяч»

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места с 20-го по 16-е.

В этот блок попал вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, поигравший в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Кто попал в третью десятку номинантов, можно посмотреть здесь.