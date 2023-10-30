Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 30-го по 21-е

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места в третьей десятке.
- 30. Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)
- 28-29. Рандаль Коло Муани («ПСЖ», Франция)
- 28-29. Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия)
- 27. Николо Барелла («Интер», Италия)
- 26. Джамал Мусиала («Бавария», Германия)
- 25. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Хорватия)
- 24. Букайо Сака («Арсенал», Англия)
- 23. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», Камерун)
- 22. Ким Мин-Джэ («Бавария», Южная Корея)
- 21. Антуан Гризманн («Атлетико», Франция)
Источник: France Football