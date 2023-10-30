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  • Агент Гурцкая: «Абаскаль подливает дешевое масло в огонь, и куча сектантов сразу это подхватывает»

Агент Гурцкая: «Абаскаль подливает дешевое масло в огонь, и куча сектантов сразу это подхватывает»

30 октября 2023, 20:38
2

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– «Спартак» – сложная команда. Есть недовольные среди своих, телеграм-каналы мочат Абаскаля. Реально раскол: оставлять его или увольнять.

Абаскаль тоже подливает дешевое масло в огонь дешевыми вещами.

– Какими?

– Он вечно ищет крайнего. Он ни разу не сказал: «Я ошибся». Он все время пытается найти вескую причину.

– Почему дешевое масло?

– Потому что это дешевка. Давать народу постоянно какие-то там… Сразу куча сектантов подхватывает: «Да, поле было плохое, поэтому мы проиграли».

– Поле действительно было плохое.

– В этот раз поле было плохое, в прошлый раз судьи были плохие. В прошлый раз травмы помешали выставить основной состав. Каждый раз находится какая-то причина.

  • «Спартак» набрал 20 очков в 13 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Гурцкая Тимур
Комментарии (2)
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erybov1965
1698688402
Еще около 2 месяцев назад,он говорил,что у Краснодара посредственные футболисты,а тренер "глухой".Сейчас так модно,говорить разные "вещи",просто "говорить",лишь бы было кому спросить?
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САДЫЧОК
1698691272
Агент Гурцкая даже не дешевка-а продажное днище!
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