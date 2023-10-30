Агент Гурцкая: «Абаскаль подливает дешевое масло в огонь, и куча сектантов сразу это подхватывает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– «Спартак» – сложная команда. Есть недовольные среди своих, телеграм-каналы мочат Абаскаля. Реально раскол: оставлять его или увольнять.

Абаскаль тоже подливает дешевое масло в огонь дешевыми вещами.

– Какими?

– Он вечно ищет крайнего. Он ни разу не сказал: «Я ошибся». Он все время пытается найти вескую причину.

– Почему дешевое масло?

– Потому что это дешевка. Давать народу постоянно какие-то там… Сразу куча сектантов подхватывает: «Да, поле было плохое, поэтому мы проиграли».

– Поле действительно было плохое.

– В этот раз поле было плохое, в прошлый раз судьи были плохие. В прошлый раз травмы помешали выставить основной состав. Каждый раз находится какая-то причина.