Агент Гурцкая: «Абаскаль подливает дешевое масло в огонь, и куча сектантов сразу это подхватывает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– «Спартак» – сложная команда. Есть недовольные среди своих, телеграм-каналы мочат Абаскаля. Реально раскол: оставлять его или увольнять.
Абаскаль тоже подливает дешевое масло в огонь дешевыми вещами.
– Какими?
– Он вечно ищет крайнего. Он ни разу не сказал: «Я ошибся». Он все время пытается найти вескую причину.
– Почему дешевое масло?
– Потому что это дешевка. Давать народу постоянно какие-то там… Сразу куча сектантов подхватывает: «Да, поле было плохое, поэтому мы проиграли».
– Поле действительно было плохое.
– В этот раз поле было плохое, в прошлый раз судьи были плохие. В прошлый раз травмы помешали выставить основной состав. Каждый раз находится какая-то причина.
- «Спартак» набрал 20 очков в 13 турах РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.