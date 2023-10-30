Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Я не сочувствую Карпину»

30 октября 2023, 20:31
2

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о проблемах в работе с национальной командой в условиях международного бана.

– Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье всe в порядке. Это рабочий момент.

Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал.

Сейчас непростое время. Сборная – это команда, которая должна быть в день X готова (вернуться на международные турниры), когда откроются шлюзы. Можно плакаться, есть работа, ее надо максимально правильно делать.

– С Кенией сыграли из рук вон плохо?

– Можете раскидываться эпитетами. Я сборную тренировал не на словах, а на деле. Раз вы работаете в сборной, надо делать это максимально или не делать.

Мотивация – не мотивация. Ее надо принять и делать. За границей слово «мотивация» никто не употребляет, это само собой разумеющееся.

– Какой хотите видеть сборную?

– Она должна выйти и добиться результата. На поле должны быть те, кто дадут результат. Как бы они ни играли, мы за них болеем. Я знаю и как игрок, как тренер. Сборная одна, относиться к ней без эмоций я не могу.

  • Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
  • Черчесов возглавлял команду с 2016 по 2021 год и доходил до четвертьфинала ЧМ-2018.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

Еще по теме:
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо» 1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KLINSI
1698689575
....Сборная одна, относиться к ней без эмоций я не могу.... Сказано красиво, не подкопаешься.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1698695909
Жёстко, правильно. ***
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
4
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
5
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
3
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
3
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
Все новости
Все новости
С двух российских клубов сняли запрет на регистрацию игроков за день до закрытия трансферного окна
21:26
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+