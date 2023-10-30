Черчесов: «Я не сочувствую Карпину»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал о проблемах в работе с национальной командой в условиях международного бана.
– Сочувствую ли Карпину в нынешней ситуации? Нет, зачем сочувствовать, он здоров, в семье всe в порядке. Это рабочий момент.
Есть сборная, которая должна проводить матчи, к ним надо подходить максимально контрольно, а не по‑товарищески. Я не просто так это слово в свое время сказал.
Сейчас непростое время. Сборная – это команда, которая должна быть в день X готова (вернуться на международные турниры), когда откроются шлюзы. Можно плакаться, есть работа, ее надо максимально правильно делать.
– С Кенией сыграли из рук вон плохо?
– Можете раскидываться эпитетами. Я сборную тренировал не на словах, а на деле. Раз вы работаете в сборной, надо делать это максимально или не делать.
Мотивация – не мотивация. Ее надо принять и делать. За границей слово «мотивация» никто не употребляет, это само собой разумеющееся.
– Какой хотите видеть сборную?
– Она должна выйти и добиться результата. На поле должны быть те, кто дадут результат. Как бы они ни играли, мы за них болеем. Я знаю и как игрок, как тренер. Сборная одна, относиться к ней без эмоций я не могу.
- Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
- Черчесов возглавлял команду с 2016 по 2021 год и доходил до четвертьфинала ЧМ-2018.
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