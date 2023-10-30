Орлов назвал главную проблему «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов определил корень проблем в «Спартаке».

«В «Спартаке» слабый менеджмент. Показатель – 18 лет, 17 тренеров. А сколько потрачено на агентские? В клубе нужны хорошие менеджеры.

Образец – мюнхенская «Бавария». Там менеджеры – бывшие футболисты клуба. К этому всем надо стремиться. У «Баварии» мало менеджерских ошибок. В «Спартаке» надо создать такую же историю.

Олег Романцев обязательно должен быть рядом с командой. У него же такой опыт! А Андрей Тихонов? Дмитрий Аленичев? В клубе все должно быть налажено и справедливо.

Ни в коем случае не должно быть волюнтаризма, когда президент говорит, кого назначать, а кого увольнять. А когда у президента еще такая активная жена…

Это тоже влияет на судьбу клуба. Не надо повторять ошибки совсем недавно прошедшего», – сказал Орлов.