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Орлов назвал главную проблему «Спартака»

30 октября 2023, 19:43
19

Комментатор Геннадий Орлов определил корень проблем в «Спартаке».

«В «Спартаке» слабый менеджмент. Показатель – 18 лет, 17 тренеров. А сколько потрачено на агентские? В клубе нужны хорошие менеджеры.

Образец – мюнхенская «Бавария». Там менеджеры – бывшие футболисты клуба. К этому всем надо стремиться. У «Баварии» мало менеджерских ошибок. В «Спартаке» надо создать такую же историю.

Олег Романцев обязательно должен быть рядом с командой. У него же такой опыт! А Андрей Тихонов? Дмитрий Аленичев? В клубе все должно быть налажено и справедливо.

Ни в коем случае не должно быть волюнтаризма, когда президент говорит, кого назначать, а кого увольнять. А когда у президента еще такая активная жена…

Это тоже влияет на судьбу клуба. Не надо повторять ошибки совсем недавно прошедшего», – сказал Орлов.

  • «Спартак» набрал 20 очков в 13 турах РПЛ.
  • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Garrincha58
1698685406
Так держать Спартак! Господа идёте правильным курсом!
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slavа0508
1698685502
Гена стал болельщиком Спартака ???? Только о Спартаке и балаболит ...
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NewLife
1698689073
Главная проблема Спартака и не только Спартака это подчинение общественной организации РФС Газпрому, ведущее к пристрастному админ ресурсу, созданию ангажированного судейского цирка, разбазариванию народных денег на дорогих легионеров, использованию собственных СМИ для нагнетания негатива вокруг конкурентов,
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ScarlettOgusania
1698690007
Орлуша, ты то куда лезешь, старый пердун, ещё и со старым маразмом про "у президента еще такая активная жена") закончился федунизм, как эпоха в Спартаке вместе с его лопоухой приживалкой, во Франции теперь поливают огородик))
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VVM1964
1698694036
Главная проблема Спартака - это толпы журналюг, которые так и вертятся, так и вертятся вокруг Спартака((( Понятное дело - популярность, но не до такой же степени !!! Достали уже все кому не лень перемывать косточки Спартаку и выискивать у него проблемы !!! (((
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