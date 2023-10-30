Ахметов назвал главного соперника «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

«Кульминацией первой части сезона станет матч с «Зенитом»? Нет. Еще много игр. «Зенит» – наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка. Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»? Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», – сказал Ахметов.

В воскресенье, 29 октября, «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Быки» потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Краснодар» с 28 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» с 26 очками занимает второе место.

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