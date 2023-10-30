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    Ахметов назвал главного соперника «Краснодара» в РПЛ

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о борьбе с «Зенитом» за чемпионство.

    «Кульминацией первой части сезона станет матч с «Зенитом»? Нет. Еще много игр. «Зенит» – наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка. Смысл говорить о «Зените», если мы вдруг проиграем «Крыльям»? Пока ответственность не давит. Только середина сезона. Впереди много игр. Не берем на себя лишний груз», – сказал Ахметов.

    • В воскресенье, 29 октября, «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.
    • «Быки» потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата России.
    • «Краснодар» с 28 очками лидирует в РПЛ. «Зенит» с 26 очками занимает второе место.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1300

      qawzsexdr 1 час назад

      Главный соперник Краснодара, это сам Краснодар.

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      Рейтинг: +15042

      Skull_Boy 2 часа назад

      Очень интересно слышать мнение лавочника и матч с ЦСКА показал, что все сказке конец

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