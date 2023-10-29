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Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

29 октября 2023, 22:21
3

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча с «Краснодаром».

  • Московская команда победила со счетом 1:0, нанеся краснодарцам первое поражение в сезоне.
  • Единственный гол забил Федор Чалов.

«Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь, который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», – сказал Федотов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (3)
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Василий-Кравенов-vkontakt
1698609496
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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zigbert
1698670362
Надо сказать что армейцам немного повезло но Краснодар сам виноват в плохой реализации своих моментов.
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