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    Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча с «Краснодаром».

    • Московская команда победила со счетом 1:0, нанеся краснодарцам первое поражение в сезоне.
    • Единственный гол забил Федор Чалов.

    «Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь, который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», – сказал Федотов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Василий-Кравенов-vkontakt 44 минуты назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

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      Рейтинг: +6364

      Питерский князь 1 час назад

      Ну что Краснодар чемпион?
      =)))

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