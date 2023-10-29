Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча с «Краснодаром».
- Московская команда победила со счетом 1:0, нанеся краснодарцам первое поражение в сезоне.
- Единственный гол забил Федор Чалов.
«Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь, который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.
Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», – сказал Федотов.