Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после матча с «Краснодаром».

Московская команда победила со счетом 1:0, нанеся краснодарцам первое поражение в сезоне.

Единственный гол забил Федор Чалов.

«Мы доминировали, хорошо прессинговали и с этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь, который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», – сказал Федотов.