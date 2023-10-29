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    • «Наполи» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2023

    «Наполи» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Милана», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ррахмани , Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Распадори.

    Главный тренер: Руди Гарсия

    «Милан»: Меньян, Калабри, Эрнандес, Калюлю, Томори, Райндерс, Крунич, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи»«Милан»

    Наполи-Милан смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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