Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Милана», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ррахмани , Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Распадори.

Главный тренер: Руди Гарсия

«Милан»: Меньян, Калабри, Эрнандес, Калюлю, Томори, Райндерс, Крунич, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.

Главный тренер: Стефано Пиоли

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Милан»