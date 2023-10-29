Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Милана», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ррахмани , Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Распадори.
Главный тренер: Руди Гарсия
«Милан»: Меньян, Калабри, Эрнандес, Калюлю, Томори, Райндерс, Крунич, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»