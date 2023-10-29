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    • «Наполи» – «Милан»: прогноз на матч 10 тура Серии А, 29 октября

    «Наполи» – «Милан»: прогноз на матч 10 тура Серии А, 29 октября

    В воскресенье, 29 октября, «Наполи» на своем поле сыграет с «Миланом». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Италии по футболу и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Наполи»

    Команда идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. «Наполи» в девяти матчах чемпионата Италии выиграл пять матчей, в двух встречах сыграл вничью и потерпел два поражения. Отметим, подопечные Гарсии забили 20 голов, но при этом пропустили 10 мячей.

    «Милан»

    Подопечные Пиолы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда на один балл отстает от «Ювентуса», идущего на первом месте в турнирной таблице. «Милан» в девяти матчах чемпионата Италии выиграл семь встреч, но при этом проиграл два поединка.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 173 матча, в которых «Наполи» побеждал в 51 встрече, а «Милан» выигрывал в 69 встречах.

    Прогноз на матч «Наполи» – «Милан»

    Обе команды, в целом, имеют одинаковые шансы на успех в предстоящей встрече. Впрочем, предположим, что «Наполи» выйдет победителем из этого матча. Наш прогноз – победа «Наполи» (2.25).

    Источник: Бомбардир

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