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В «Спартаке» ответили на слова Заремы

29 октября 2023, 19:45
27

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил турнирное положение команды, а также ответил Зареме Салиховой. Московский клуб вчера проиграл «Факелу» (0:2) и занимает в данный момент пятое место в турнирной таблице.

– Положение в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Надо его исправлять. Поле [в Воронеже] было тяжелым, мяч застревал, но оно оптимальное для обеих команд. Это не оправдание, хоть и наша команда играет низом.

– Вы читали многочисленные заявления Заремы Салиховой, которая считает, что руководство «Спартака» ведет себя не слишком жестко с Абаскалем, предоставляя ему особый карт‑бланш?

– Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков. Мы работаем и стараемся поддерживать тренерский штаб. Я считаю, что какого‑то особого отношения нет. Положение ровно то, в котором мы должны развиваться.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (27)
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Эном айс
1698598534
Отдельная.Раньше была особенной. Скоро станет любительской. Прям колбаса какая- то..
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VVM1964
1698598586
Очередная попытка расшатать Спартак - теперь попытка это сделать изнутри, стравив между собой людей причастных к Спартаку ((( Совершенно очевидно, что идет заказуха - КУЧА негатива и каких то стремных мнений каких то людей !!! ((( РУКИ ПРОЧЬ ОТ СПАРТАКА - ОСТАВЬТЕ СПАРТАК В ПОКОЕ !!!
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O-kolesov
1698598754
Классно отбрил свиноматку.
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rash1959
1698604791
малышев, какой ты муд, какое оно (поле) нах "оптимальное"??? мозг у тебя НЕоптимален.
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NewLife
1698609660
Философ Рене Декарт сказал: "люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы смогли договориться о значении слов" Малышеву будет трудно, он не знает значение слова "оптимальное".
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alefreddy
1698614162
пояснил что ничего не происходит ну в смысле хорошего
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mahan
1698647681
Да, хватит уже позориться. Пора уже гнать этого Абасраля.
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