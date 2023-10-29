В «Спартаке» ответили на слова Заремы

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил турнирное положение команды, а также ответил Зареме Салиховой. Московский клуб вчера проиграл «Факелу» (0:2) и занимает в данный момент пятое место в турнирной таблице.

– Положение в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Надо его исправлять. Поле [в Воронеже] было тяжелым, мяч застревал, но оно оптимальное для обеих команд. Это не оправдание, хоть и наша команда играет низом.

– Вы читали многочисленные заявления Заремы Салиховой, которая считает, что руководство «Спартака» ведет себя не слишком жестко с Абаскалем, предоставляя ему особый карт‑бланш?

– Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков. Мы работаем и стараемся поддерживать тренерский штаб. Я считаю, что какого‑то особого отношения нет. Положение ровно то, в котором мы должны развиваться.