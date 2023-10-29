Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ, в котором сыграют «Пари НН» против «Сочи». Игра состоится 29 октября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Коррейя, Трошечкин, Стаматов, Боселли, Каккоев, Толстопятов, Калинский, Стоцкий, Майга.

Главный тренер: Сергей Юран

«Сочи»: Гойло, Заика, Дркушич, Юсупов, Крамарич, Кравцов, Макарчук, Бурмистров, Миладинович, Алвеш, Игнатьев.

Главный тренер: Александр Точилин