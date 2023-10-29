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    • Юран после победы над «Сочи» выразил недовольство судейством и ушел с интервью

    Юран после победы над «Сочи» выразил недовольство судейством и ушел с интервью

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран остался недоволен судейством после матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

    • В ворота нижегородцев назначили 2 пенальти.
    • Сначала спас Артур Нигматуллин, потом Кристиан Нобоа пробил выше.
    • Матч в поле обслуживал Сергей Цыганок из Владивостока.

    «Насколько эмоциональным был матч? Вы всe видели. «Сочи» на последнем месте, но мы здесь при чeм? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались. Спасибо», – сказал Юран в эфире «Матч Премьер» и покинул интервью.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1428

      Дубина 37 минут назад

      Тянул тянул газпром помойку газпромовскую и не вытянул!
      Справедливость ЕСТЬ,

      1
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      ...
      Рейтинг: +228

      То ли ещё будет > Дубина 3 минуты назад

      Подождите, не спешите радоваться. Впереди ещё много туров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15041

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну да, таких леваков давно не было

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13454

      Вомбат 1 час назад

      Ротенберг в РПЛ не нужен. Сочи - в первую лигу!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6043

      Эном айс > Вомбат 1 час назад

      Послушайте , Аналитик..,
      а куда тогда девать федерацию дзюдо и , главное, почти 1.5 млрд. долларов состояния ? )
      Брату ? -Не позволят.
      Тогда , как в той поговорке..
      "Жену отдай Дяде ,а сам иди к б..ди . "
      Всё у Сочи будет хорошо. Ну ,или неплохо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20414

      NewLife 1 час назад

      Рад за Сочи ! Этот административно-бюрократический выкидыш занял свое достойное последнее место.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6043

      Эном айс 1 час назад

      Знал бы прикуп ,жил бы.. в Москве.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1874

      rac531 > Эном айс 1 час назад

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