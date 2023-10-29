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  • Юран после победы над «Сочи» выразил недовольство судейством и ушел с интервью

Юран после победы над «Сочи» выразил недовольство судейством и ушел с интервью

29 октября 2023, 17:12
8

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран остался недоволен судейством после матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

  • В ворота нижегородцев назначили 2 пенальти.
  • Сначала спас Артур Нигматуллин, потом Кристиан Нобоа пробил выше.
  • Матч в поле обслуживал Сергей Цыганок из Владивостока.

«Насколько эмоциональным был матч? Вы всe видели. «Сочи» на последнем месте, но мы здесь при чeм? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались. Спасибо», – сказал Юран в эфире «Матч Премьер» и покинул интервью.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (8)
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Эном айс
1698589004
Знал бы прикуп ,жил бы.. в Москве.
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NewLife
1698589082
Рад за Сочи ! Этот административно-бюрократический выкидыш занял свое достойное последнее место.
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Вомбат
1698589747
Ротенберг в РПЛ не нужен. Сочи - в первую лигу!
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Skull_Boy
1698591065
Ну да, таких леваков давно не было
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Дубина
1698592447
Тянул тянул газпром помойку газпромовскую и не вытянул! Справедливость ЕСТЬ,
Ответить
моэм
1698641702
Слишком сильно Юран реагирует на несправедливость ....сейчас в России это норма в отношении команды из народного провинциального города ....чванливые столицы просто не считают их за людей.
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