Юран после победы над «Сочи» выразил недовольство судейством и ушел с интервью

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран остался недоволен судейством после матча 13-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

В ворота нижегородцев назначили 2 пенальти.

Сначала спас Артур Нигматуллин, потом Кристиан Нобоа пробил выше.

Матч в поле обслуживал Сергей Цыганок из Владивостока.

«Насколько эмоциональным был матч? Вы всe видели. «Сочи» на последнем месте, но мы здесь при чeм? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались. Спасибо», – сказал Юран в эфире «Матч Премьер» и покинул интервью.