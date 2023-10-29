«Полная импотенция!»: Корнеев – о «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев призвал руководство «Спартака» уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» уступил в гостях «Факелу» (0:2).

«Спартак» идет в таблице 4-м.

Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении «Спартака», – это полная импотенция, не только в игре, но в эмоциях и менталитете! «Спартак» выглядит как средняя команда, которая ни на что не претендует! Не понимаю, чего ждет руководство!» – сказал Корнеев.