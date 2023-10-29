Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    «Полная импотенция!»: Корнеев – о «Спартаке»

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев призвал руководство «Спартака» уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

    • В 13-м туре РПЛ «Спартак» уступил в гостях «Факелу» (0:2).
    • «Спартак» идет в таблице 4-м.
    • Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом».

    «Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении «Спартака», – это полная импотенция, не только в игре, но в эмоциях и менталитете! «Спартак» выглядит как средняя команда, которая ни на что не претендует! Не понимаю, чего ждет руководство!» – сказал Корнеев.

    Новости по теме
    Игрок «Факела» назвал поле в Воронеже идеальным
    Директор «Факела» ответил на претензии «Спартака» к полю: «Надо поискать проблемы в себе» 2
    Быстров разнес Соболева за матч с «Факелом»: «Двигался как инвалид» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +375

      Бригадный 48 минут назад

      Вам бригада хрюканов кушать не дает? Чего вы на хрюканов и их рыжего бригадира бочку катите? Все нормально у них. 20 очков это мастерский норматив. Ну, и сами подумайте: какого лешего Факел должен хрюканам очки дарить? С какого перпугу? Да, еще и на своем поле! Эти очки и самому Факелу вполне сгодятся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      Play 51 минуту назад

      Это челендж сейчас какой-то запустили "эксперты"? Каждый должен какой-нибудь негативный отзыв оставить о Спартаке? Команда на 4 месте, Локомотив, Динамо, ЦСКА, Ростов ниже, но обсерать в тренде именно Спартак. Клоуны.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6357

      Питерский князь 59 минут назад

      Позорные неинтересные импотенты. Вот, что хотел сказать Корнеев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      =Cпapтак= > Питерский князь 18 минут назад

      прям как ты питерское дно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7383

      sochi-2013 1 час назад

      Хоть бы кто из "экспертов" Факел похвалил, критики хреновы! Сам то кого тренируешь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6357

      Питерский князь 1 час назад

      Редактор, после слов Корнеева, надо ставить знак вопроса, после восклицательного.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7383

      sochi-2013 > Питерский князь 1 час назад

      а БЫВШИЙ, вот такими буквами!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6357

      Питерский князь > sochi-2013 58 минут назад

      Ну тогда и ПОЛНАЯ ИМПОТЕНЦИЯ.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      =Cпapтак= > Питерский князь 17 минут назад

      че у тебя каникулы лох наступили что ты тут активизировалось?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+