«Пари НН» в матче с «Сочи» поддержат самые красивые девушки Нижнего Новгорода

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что на матч 13-го тура РПЛ против «Сочи» придут модели.

«Любимую нижегородскую команду придут поддержать более 30 обладательниц титулов и званий конкурсов красоты, интеллекта и грации. Они завоевали российские и мировые подиумы. А завтра своей сверкающей красотой в зимнем благоустройстве будут помогать «Пари НН».

Самые красивые девушки в Нижнем. С коронами и без корон. Но с футболом уж точно», – написал функционер.