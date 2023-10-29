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    • «Пари НН» в матче с «Сочи» поддержат самые красивые девушки Нижнего Новгорода

    «Пари НН» в матче с «Сочи» поддержат самые красивые девушки Нижнего Новгорода

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что на матч 13-го тура РПЛ против «Сочи» придут модели.

    «Любимую нижегородскую команду придут поддержать более 30 обладательниц титулов и званий конкурсов красоты, интеллекта и грации. Они завоевали российские и мировые подиумы. А завтра своей сверкающей красотой в зимнем благоустройстве будут помогать «Пари НН».

    Самые красивые девушки в Нижнем. С коронами и без корон. Но с футболом уж точно», – написал функционер.

    • Матч начнется в 14:00 мск.
    • Нижегородцы идут в РПЛ 8-ми.
    • «Сочи» – на последнем месте.

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    Источник: «Бомбардир»

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