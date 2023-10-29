«Пари НН» в матче с «Сочи» поддержат самые красивые девушки Нижнего Новгорода

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что на матч 13-го тура РПЛ против «Сочи» придут модели.
«Любимую нижегородскую команду придут поддержать более 30 обладательниц титулов и званий конкурсов красоты, интеллекта и грации. Они завоевали российские и мировые подиумы. А завтра своей сверкающей красотой в зимнем благоустройстве будут помогать «Пари НН».
Самые красивые девушки в Нижнем. С коронами и без корон. Но с футболом уж точно», – написал функционер.
- Матч начнется в 14:00 мск.
- Нижегородцы идут в РПЛ 8-ми.
- «Сочи» – на последнем месте.
Источник: «Бомбардир»