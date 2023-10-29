Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Урала», 13 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Макаров, Чавес, Бителло, Смолов, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Бикфалви.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Урал»