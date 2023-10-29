Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Конате, Цимикас, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Жота, Нуньес, Салах.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Ноттингем Форест»: Тeрнер, Орье, Вийи, Эйна, Мурило, Тоффоло, Мангаля, Сангаре, Гиббс-Уайт, Домингес, Эланга.

Главный тренер: Стив Купер