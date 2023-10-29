В воскресенье, 29 октября, «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Англии по футболу и начнется в 17:00 по московскому времени.

Подопечные Юргена Клоппа идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Отставание от лидирующего «Тоттенхэма» составляет шесть очков. «Ливерпуль» в девяти матчах чемпионата страны выиграл шесть матчей, в двух встречах сыграл вничью и потерпел одно поражение. Подопечные Юргена Клоппа наколотили 20 голов, но при этом пропустили девять мячей.

Команда идет на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Ноттингем» в девяти матчах чемпионата Англии выиграл два матча, в четырех играх сыграл вничью и потерпел три поражения. Подопечные Стива Купера забили 10 голов, но при этом пропустили 12 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 119 матчей, в которых «Ливерпуль» победил в 59 поединках, а «Ноттингем» выигрывал в 31 встрече.

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»

На наш взгляд, безусловно, «Ливерпуль» – фаворит предстоящей встречи. Предположим, что команда и выиграет этот матч, причем с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Ливерпуля» (1.26), тотал больше 2.5 (1.36).