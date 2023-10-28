Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Локомотивом»

Молодцы! Очень нужная победа.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
«Нормальная игра была. Были атаки, были моменты. Забивать только надо. Насколько меня беспокоит то, что забили только один гол? Даже если это меня очень беспокоит, что теперь? Ну беспокоит. И оборона беспокоит, и атака беспокоит – всe беспокоит.
Самоотдача на идеальном уровне? Как всегда. Практически как всегда», – сказал Карпин.
- «Ростов» поднялся на 9-е место.
- По ходу сезона он шел в зоне вылета.
- «Локомотив» остался 5-м.