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    • Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Локомотивом»

    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Локомотивом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подытожил матч 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

    «Нормальная игра была. Были атаки, были моменты. Забивать только надо. Насколько меня беспокоит то, что забили только один гол? Даже если это меня очень беспокоит, что теперь? Ну беспокоит. И оборона беспокоит, и атака беспокоит – всe беспокоит.

    Самоотдача на идеальном уровне? Как всегда. Практически как всегда», – сказал Карпин.

    • «Ростов» поднялся на 9-е место.
    • По ходу сезона он шел в зоне вылета.
    • «Локомотив» остался 5-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25276

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Молодцы! Очень нужная победа.

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