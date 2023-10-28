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Глава «Факела»: «Переиграли «Спартак» по всем статьям»

28 октября 2023, 20:08
5

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил победу над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

– За счет чего сегодня удалось победить «Спартак»?

– За счет характера и игры команды. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы все равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам. Это можно понять по статистическим показателям. При этом «Факел» не сбивался на навесы, верховые подачи, а старался комбинировать, создавать моменты, подходы.

  • Воронежцы дважды забили во 2-м тайме.
  • «Факел» поднялся на 11-е место.
  • Ташуев в команде с сентября.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Асхабадзе Роман
Комментарии (5)
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timon2401
1698514533
не Спартак вы переиграли, а лишний раз доказали что поле у вас гавно( о чём не однократно писалось и говорилось) и играть на нем невозможно если игроки на него приезжают первый раз(((( и вместо того чтобы кичится этой " победой" главе Факела стоило бы попробовать договориться о проведении игр на нормальных полях((((
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GermanVo
1698516361
Вы привыкли к таким полям, а наши цацы столичные ножки не привыкли марать. Переиграли по делу и по желанию, и по моментам.
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paracetamol
1698516956
Ты шибко нос не задирай, это свини были никчемные.
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