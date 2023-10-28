Глава «Факела»: «Переиграли «Спартак» по всем статьям»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил победу над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

– За счет чего сегодня удалось победить «Спартак»?

– За счет характера и игры команды. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы все равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам. Это можно понять по статистическим показателям. При этом «Факел» не сбивался на навесы, верховые подачи, а старался комбинировать, создавать моменты, подходы.