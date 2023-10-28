Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Глава «Факела»: «Переиграли «Спартак» по всем статьям»

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил победу над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

    – За счет чего сегодня удалось победить «Спартак»?

    – За счет характера и игры команды. Сейчас много разговоров ходит о качестве поля, которое, замечу, одинаково для всех. Но мы все равно переиграли «Спартак» очень уверенно, по всем параметрам. Это можно понять по статистическим показателям. При этом «Факел» не сбивался на навесы, верховые подачи, а старался комбинировать, создавать моменты, подходы.

    • Воронежцы дважды забили во 2-м тайме.
    • «Факел» поднялся на 11-е место.
    • Ташуев в команде с сентября.

    Новости по теме
    Квеквескири из «Факела»: «Пускай «Спартак» уже помолчит про поле!» 9
    «Слабый человек, не умеющий достойно проигрывать»: Асхабадзе – об Абаскале 28
    Игрок «Факела» ответил на претензии «Спартака» к полю 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19510

      paracetamol 1 час назад

      Ты шибко нос не задирай, это свини были никчемные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1931

      GermanVo 1 час назад

      Вы привыкли к таким полям, а наши цацы столичные ножки не привыкли марать. Переиграли по делу и по желанию, и по моментам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +795

      timon2401 2 часа назад

      не Спартак вы переиграли, а лишний раз доказали что поле у вас гавно( о чём не однократно писалось и говорилось) и играть на нем невозможно если игроки на него приезжают первый раз(((( и вместо того чтобы кичится этой " победой" главе Факела стоило бы попробовать договориться о проведении игр на нормальных полях((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +939

      АКС-74У > timon2401 1 час назад

      Не согласен, Факел на любых полях с любой командой играет изо всех сил, чего не скажешь о Спартаке. Сегодня это было особенно заметно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +795

      timon2401 > АКС-74У 21 минуту назад

      только результаты другие..а в данном конкретном случае играть на таком поле если ты на него ступаешь первый раз, гораздо тяжелее чем тому кто на нем постоянно..и этим Воронеж пользуется уже не первый раз..и Федерация закрывает на это глаза вместо того чтобы переносить игры на более достойный газон

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+