Титов дал совет Абаскалю: «Если настоящий тренер и мужик»

Бывший спартаковец Егор Титов призвал пока не увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2).

У москвичей 4 выездных поражения подряд.

Команда идет в РПЛ 4-й.

– Генеральный директор «Спартака» уже сказал, что тренер уволен не будет.

– Хорошо, уволят Абаскаля, а кто сейчас придет и будет работать? Впереди еще месяц с лишним до паузы, если Абаскаль настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать и показывать результаты, поднимать команду в таблице. И уже зимой надо будет делать выводы.

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