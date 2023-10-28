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    Титов дал совет Абаскалю: «Если настоящий тренер и мужик»

    Бывший спартаковец Егор Титов призвал пока не увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    • В 13-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2).
    • У москвичей 4 выездных поражения подряд.
    • Команда идет в РПЛ 4-й.

    – Генеральный директор «Спартака» уже сказал, что тренер уволен не будет.

    – Хорошо, уволят Абаскаля, а кто сейчас придет и будет работать? Впереди еще месяц с лишним до паузы, если Абаскаль настоящий тренер и мужик, то пусть продолжает работать и показывать результаты, поднимать команду в таблице. И уже зимой надо будет делать выводы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1097

      O-kolesov 4 минуты назад

      Выводы надо было делать летом, а не слушать свиноматку.

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      Рейтинг: +75

      TIMOTHY 7 минут назад

      А традиции? Ты Егор о традициях не забывай! Уволить перед паузой и красота )

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