Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Зенит»: Адамов, Эракович, Дуглас, Родригао, Алип, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Мантуан, Кассьера, Сергеев.
Главный тренер: Сергей Семак
«Ахмат»: Шелия, Челикович, Бериша, Богосавац, Конате, Камилу, Олейников, Ильин, Тодорович, Харин, Тимофеев.
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: «Бомбардир»