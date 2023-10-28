Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Эракович, Дуглас, Родригао, Алип, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Мантуан, Кассьера, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ахмат»: Шелия, Челикович, Бериша, Богосавац, Конате, Камилу, Олейников, Ильин, Тодорович, Харин, Тимофеев.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Ахмат»