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    • «Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Зенит» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Ахмата», 13-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Эракович, Дуглас, Родригао, Алип, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Мантуан, Кассьера, Сергеев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Ахмат»: Шелия, Челикович, Бериша, Богосавац, Конате, Камилу, Олейников, Ильин, Тодорович, Харин, Тимофеев.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит»«Ахмат»

    Зенит-Ахмат смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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