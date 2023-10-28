Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и «Локомотив», 13 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Вахания, Чернов, Осипенко, Уткин, Глебов, Ионов, Мохеби, Голенков, Щетинин.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Фассон, Ненахов, Сильянов, Баринов, Глушенков, Тикнизян, Морозов, Пиняев, Дзюба.

Главный тренер: Михаил Галактионов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»