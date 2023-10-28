Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и «Локомотив», 13 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Песьяков, Мелехин, Вахания, Чернов, Осипенко, Уткин, Глебов, Ионов, Мохеби, Голенков, Щетинин.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    «Локомотив»: Лантратов, Митай, Фассон, Ненахов, Сильянов, Баринов, Глушенков, Тикнизян, Морозов, Пиняев, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+