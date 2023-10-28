В РФС объяснили, почему хотят провести дома ноябрьские матчи сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что приоритетом для ноябрьских игр сборной будет их проведение на территории России.

«Матч сборной России с Кенией показал, что – при всем уважении к сопернику – нашим игрокам легче настраиваться на неофициальные соревнования, когда матчи проходят дома. Когда родные трибуны гонят, это другая мотивация. Это важно.

Сейчас мы хотим максимальное количество матчей проводить дома. Одна из основных задач на ноябрьский сбор национальной команды – проведение игр в России.

Потому что просто сыграть матч ради галочки и получить не то, на что мы рассчитывали, не хотелось бы», – заявил Митрофанов.