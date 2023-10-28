Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался в зависимости от снотворного

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррон Гибсон рассказал, как зависимость едва не убила его.

Экс-футболисту на этой неделе исполнилось 36 лет.

В прошлом году у него случился приступ из-за частого употребления снотворного.

У Гибсона шла пена изо рта, а вены на шее, лице и голове вздувались.

«Не думаю, что в тот момент я был дееспособен. Судя по фото, моя кожа выглядела серой. Если бы я продолжал [принимать таблетки], то умер бы.

Я принимал по 12-14 таблеток снотворного перед сном. Жена знала, что я принимаю их, но не представляла масштабов. Это продолжалось годами.

Сейчас я могу говорить об этом, потому что думаю, что привел свою жизнь в порядок», – заявил Гибсон.