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    • Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался в зависимости от снотворного

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» признался в зависимости от снотворного

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррон Гибсон рассказал, как зависимость едва не убила его.

    • Экс-футболисту на этой неделе исполнилось 36 лет.
    • В прошлом году у него случился приступ из-за частого употребления снотворного.
    • У Гибсона шла пена изо рта, а вены на шее, лице и голове вздувались.

    «Не думаю, что в тот момент я был дееспособен. Судя по фото, моя кожа выглядела серой. Если бы я продолжал [принимать таблетки], то умер бы.

    Я принимал по 12-14 таблеток снотворного перед сном. Жена знала, что я принимаю их, но не представляла масштабов. Это продолжалось годами.

    Сейчас я могу говорить об этом, потому что думаю, что привел свою жизнь в порядок», – заявил Гибсон.

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    Источник: The Telegraph

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