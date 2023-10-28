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ЦСКА – «Краснодар»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября

28 октября 2023, 02:44

В воскресенье, 29 октября, ЦСКА на своем поле сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА

Подопечные Федотова идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда в 12 матчах чемпионата страны выиграла в четырех матчах, в шести играх сыграла вничью и потерпела два поражения. Москвичи забили 22 гола, но при этом пропустили 17 голов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет десять очков.

«Краснодар»

Подопечные Ивича идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Команда на пять очков обгоняет идущий на втором месте «Зенит». «Краснодар» в 12 матчах российской Премьер-лиги выиграл восемь игр, а в четырех поединках сыграл вничью. Команда забила 21 гол, но при этом пропустила семь мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 31 матч, в которых ЦСКА выиграл 11 поединков, а «Краснодар» победил в девяти встречах.

Прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар»

В предстоящей встрече «Краснодар» выглядит фаворитом матча – подопечные Ивича довольно стабильно выступают в нынешнем сезоне РПЛ. Предположим, что голы забьют обе команды, но победит нынешний лидер российской Премьер-лиги. Наш прогноз – победа «Краснодара» (3.10), тотал больше 2.5 (1.92).

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Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
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