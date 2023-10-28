Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Россия может покинуть ФИФА, Дзюбу пригласили в Бразилию, Промес не сыграет с «Факелом» и другие новости

    Россия может покинуть ФИФА, Дзюбу пригласили в Бразилию, Промес не сыграет с «Факелом» и другие новости

    Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч».

    В РФС назвали сумму, которую ему продолжает платить УЕФА.

    Акинфеев: «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко».

    «Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме.

    Личка: «Давление испытывают не тренеры, а работники «Пятерочки» с 15 тысячами рублей в месяц».

    Девушка Сафонова едва не получила серьезную травму головы в тренажерном зале.

    Онана прокомментировал пост партнера, где были фото Андре и эмодзи гориллы.

    Стало известно, сыграет ли Промес с «Факелом».

    Россию могут исключить из ФИФА.

    Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!».

    Дзюба получил предложение от бразильского клуба.

    Уткин назвал лучшего комментатора России.

    «Прискорбно»: на «Матч ТВ» раскритиковали интервью Игнашевича после поражения от «Рубина».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+