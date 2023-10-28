Россия может покинуть ФИФА, Дзюбу пригласили в Бразилию, Промес не сыграет с «Факелом» и другие новости

Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч».

В РФС назвали сумму, которую ему продолжает платить УЕФА.

Акинфеев: «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко».

«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме.

Личка: «Давление испытывают не тренеры, а работники «Пятерочки» с 15 тысячами рублей в месяц».

Девушка Сафонова едва не получила серьезную травму головы в тренажерном зале.

Онана прокомментировал пост партнера, где были фото Андре и эмодзи гориллы.

Стало известно, сыграет ли Промес с «Факелом».

Россию могут исключить из ФИФА.

Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!».

Дзюба получил предложение от бразильского клуба.

Уткин назвал лучшего комментатора России.

«Прискорбно»: на «Матч ТВ» раскритиковали интервью Игнашевича после поражения от «Рубина».