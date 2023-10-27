«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме

Московский «Спартак» сыграют в красно-черной форме в матче 13-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

В августе клуб представил третий комплект формы на сезон-2023/2024, который выполнен в красно-черных цветах. Она посвящена победам московского клуба над нидерландским «Аяксом» 25-летней давности.