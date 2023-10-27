«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме

Московский «Спартак» сыграют в красно-черной форме в матче 13-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».
В августе клуб представил третий комплект формы на сезон-2023/2024, который выполнен в красно-черных цветах. Она посвящена победам московского клуба над нидерландским «Аяксом» 25-летней давности.
- Футболка выполнена в красно-черную вертикальную полоску, шорты черного цвета с красной окантовкой внизу.
- Последний раз «Спартак» играл в подобном комплекте формы в марте 1998 года в 1/4 финала Кубка УЕФА против «Аякса». Тогда московская команда обыграла нидерландский клуб с общим счетом 4:1 по сумме двух матчей (3:1, 1:0).
Источник: телеграм-канал «Спартака»