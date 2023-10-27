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    «Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме

    Московский «Спартак» сыграют в красно-черной форме в матче 13-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

    В августе клуб представил третий комплект формы на сезон-2023/2024, который выполнен в красно-черных цветах. Она посвящена победам московского клуба над нидерландским «Аяксом» 25-летней давности.

    • Футболка выполнена в красно-черную вертикальную полоску, шорты черного цвета с красной окантовкой внизу.
    • Последний раз «Спартак» играл в подобном комплекте формы в марте 1998 года в 1/4 финала Кубка УЕФА против «Аякса». Тогда московская команда обыграла нидерландский клуб с общим счетом 4:1 по сумме двух матчей (3:1, 1:0).

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    27.10.2023 13:35
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +2698

      моэм 9 часов назад

      Типа россонери ....остался пустяк ; научиться почаще попадать по мячу ....а никому не кажется что Факел немного недотягивает до Аякса ???

      0
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      Рейтинг: +1518

      Айболид 10 часов назад

      Пищевикъ за "правий сектор" .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > Айболид 8 часов назад

      Да заболел, ну скоро тебя подлечат, да и всю питерскую помойку подлечат

      0
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      ...
      Рейтинг: +6348

      Питерский князь > Suvorov71 2 часа назад

      Жалко, тебя не спасьти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6348

      Питерский князь 10 часов назад

      Губы пускай красят, да в стрингах выходят. Суть свю покажут.
      Кожаную тиматику, болельщики срамтака, тоже приветствуют!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > Питерский князь 10 часов назад

      НУ ЧТО КНЯГИНЯ ОПЯТЬ ЧУМКУ ПОДХВАТИЛА

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1537

      Номэд > Питерский князь 10 часов назад

      тИматика. Ахах. Вшивый неуч.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 10 часов назад

      Весьма символично ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3561

      alefreddy 11 часов назад

      форма не главное результат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -129

      Скай 13 часов назад

      так то, форма классно смотрится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      SuperNils 13 часов назад

      Рылы под Милан косят.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 > SuperNils 13 часов назад

      Да красиво, но в питерской помойке все понимают по другому, потому что лазурные, а точнее го............

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4344

      шахта Заполярная > SuperNils 11 часов назад

      Так не косите.

      1
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