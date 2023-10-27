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«Спартак» сыграет с «Факелом» в красно-черной форме

27 октября 2023, 13:35
5

Московский «Спартак» сыграют в красно-черной форме в матче 13-го тура РПЛ с воронежским «Факелом».

В августе клуб представил третий комплект формы на сезон-2023/2024, который выполнен в красно-черных цветах. Она посвящена победам московского клуба над нидерландским «Аяксом» 25-летней давности.

  • Футболка выполнена в красно-черную вертикальную полоску, шорты черного цвета с красной окантовкой внизу.
  • Последний раз «Спартак» играл в подобном комплекте формы в марте 1998 года в 1/4 финала Кубка УЕФА против «Аякса». Тогда московская команда обыграла нидерландский клуб с общим счетом 4:1 по сумме двух матчей (3:1, 1:0).

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (5)
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SuperNils
1698404622
Рылы под Милан косят.
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alefreddy
1698413321
форма не главное результат
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VVM1964
1698414962
Весьма символично ...
Ответить
моэм
1698418793
Типа россонери ....остался пустяк ; научиться почаще попадать по мячу ....а никому не кажется что Факел немного недотягивает до Аякса ???
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