Акинфеев: «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом сложном этапе своей карьеры, который пришелся на чемпионат мира-2014 в Бразилии.

«Самый тяжелый момент карьеры – чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий. Обычно я все отпускаю за два-три дня, но после Бразилии это длилось чуть дольше. Я месяц старался не появляться на улице в людных местах. Знал, что нужно больше психологически работать. В такие моменты лучшее место – это база. Там легче. Потому что партнеры прекрасно понимают, что такое ошибка. Они знают, что творится в голове. Мы единомышленники. Можем сесть и поговорить. Можем посмеяться. И ситуация уходит. Хотя понятно, что человек всегда запоминает плохое. Хорошее, к сожалению, держится в голове намного меньше.

(…) Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в [психбольнице имени] Кащенко. И закончил с футболом. Но я вернулся: в сезоне-2015/2016 стал чемпионом с ЦСКА, а в 2018-м прошел путь до четвертьфинала чемпионата мира со сборной», – сказал Акинфеев.