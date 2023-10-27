Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев: «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко»

Акинфеев: «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко»

27 октября 2023, 12:12
6

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом сложном этапе своей карьеры, который пришелся на чемпионат мира-2014 в Бразилии.

«Самый тяжелый момент карьеры – чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий. Обычно я все отпускаю за два-три дня, но после Бразилии это длилось чуть дольше. Я месяц старался не появляться на улице в людных местах. Знал, что нужно больше психологически работать. В такие моменты лучшее место – это база. Там легче. Потому что партнеры прекрасно понимают, что такое ошибка. Они знают, что творится в голове. Мы единомышленники. Можем сесть и поговорить. Можем посмеяться. И ситуация уходит. Хотя понятно, что человек всегда запоминает плохое. Хорошее, к сожалению, держится в голове намного меньше.

(…) Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в [психбольнице имени] Кащенко. И закончил с футболом. Но я вернулся: в сезоне-2015/2016 стал чемпионом с ЦСКА, а в 2018-м прошел путь до четвертьфинала чемпионата мира со сборной», – сказал Акинфеев.

  • На ЧМ-2014 сборная России сыграла вничью с Южной Кореей (1:1).
  • Национальная команда не смогла преодолеть групповой этап на турнире.

Еще по теме:
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов 4
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории 1
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1698399868
У нас тож отлегло не сразу
Ответить
Эном айс
1698401158
Особо и не заморачивались все.. А вот "подвиги" двух Федь.. Очень обидны до сих пор. По принципу.. "ну на х.яя..так было делать??"(
Ответить
1derrt
1698401648
Заработок на Спортивных Событиях!! Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды) Поставили - Выиграли Высокие Кф!! В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку) Пишите; marcoinfo@internet.ru
Ответить
Fandorine
1698404348
Дырка
Ответить
Главные новости
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Все новости
Все новости
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
6
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+