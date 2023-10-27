Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев: «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко»

    Акинфеев: «Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в Кащенко»

    Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом сложном этапе своей карьеры, который пришелся на чемпионат мира-2014 в Бразилии.

    «Самый тяжелый момент карьеры – чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий. Обычно я все отпускаю за два-три дня, но после Бразилии это длилось чуть дольше. Я месяц старался не появляться на улице в людных местах. Знал, что нужно больше психологически работать. В такие моменты лучшее место – это база. Там легче. Потому что партнеры прекрасно понимают, что такое ошибка. Они знают, что творится в голове. Мы единомышленники. Можем сесть и поговорить. Можем посмеяться. И ситуация уходит. Хотя понятно, что человек всегда запоминает плохое. Хорошее, к сожалению, держится в голове намного меньше.

    (…) Если бы я не отпустил 2014-й, то сошел бы с ума где-нибудь в [психбольнице имени] Кащенко. И закончил с футболом. Но я вернулся: в сезоне-2015/2016 стал чемпионом с ЦСКА, а в 2018-м прошел путь до четвертьфинала чемпионата мира со сборной», – сказал Акинфеев.

    • На ЧМ-2014 сборная России сыграла вничью с Южной Кореей (1:1).
    • Национальная команда не смогла преодолеть групповой этап на турнире.

    Новости по теме
    Акинфеев считает ошибки нормой 1
    Голкипер «Факела» определил лучших вратарей РПЛ
    Акинфеев занимает третье место среди вратарей РПЛ по проценту сухих матчей в 21-м веке 3
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2023 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      Fandorine 13 часов назад

      Дырка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 13 часов назад

      Мой дед и сейчас терпеть не может Филимонова, хотя как он говорит все просрали из-за этого чудака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      1derrt 14 часов назад

      Заработок на Спортивных Событиях!!
      Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды)
      Поставили - Выиграли
      Высокие Кф!!
      В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку)


      Пишите;

      [email protected]

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5994

      Эном айс 14 часов назад

      Особо и не заморачивались все..
      А вот "подвиги" двух Федь.. Очень обидны до сих пор. По принципу.. "ну на х.яя..так было делать??"(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8374

      BarStep 15 часов назад

      У нас тож отлегло не сразу

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+