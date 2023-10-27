Девушка Сафонова едва не получила серьезную травму головы в тренажерном зале

Марина Кондратюк, девушка вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова, поделилась неприятным эпизодом. Он случился в тренажерном зале.

На голову девушки едва не упал блин со штанги. Мужчина, допустивший неосторожность, не извинился перед Кондратюк.

Пара объявила об отношениях в этом году.

Сафонову 24 года, Кондратюк – 28.

Ради Марины Матвей ушел от жены и дочери.

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