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    • Девушка Сафонова едва не получила серьезную травму головы в тренажерном зале

    Девушка Сафонова едва не получила серьезную травму головы в тренажерном зале

    Марина Кондратюк, девушка вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова, поделилась неприятным эпизодом. Он случился в тренажерном зале.

    На голову девушки едва не упал блин со штанги. Мужчина, допустивший неосторожность, не извинился перед Кондратюк.

    • Пара объявила об отношениях в этом году.
    • Сафонову 24 года, Кондратюк – 28.
    • Ради Марины Матвей ушел от жены и дочери.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

    Девушка Сафонова рассказала, что ее не устроило во время посещения «Титаника»

    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2023 14:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2370

      Fialet 7 часов назад

      Ну так не получила же, с какого хера извиняться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      BRAZILES 8 часов назад

      они еще неженаты? значит таких девушет у матвея будет еще много ---ведь он молод

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte 10 часов назад

      Ради Марины Матвей ушел от жены и дочери.-----
      Разрушила семью.За это ей прилетает и будет так и далее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3323

      BAIv 11 часов назад

      постановка, какой дубль выложили?

      1
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      Рейтинг: +34588

      oyabun 11 часов назад

      Да какая там реакция? Блин упал до того как она дернулась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57534

      MaxRnD 11 часов назад

      Что-то помешало процессу естественного отбора

      4
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