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    В РФС назвали сумму, которую ему продолжает платить УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз продолжает получать от УЕФА денежные средства по программе «Хет-трик».

    «Мы получаем от УЕФА деньги по этой программе, ежегодно отчитываемся. Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка 15 миллионов евро, соответственно 5 миллионов евро каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы, это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год», – сказал Митрофанов.

    • В этом году УЕФА принял новый регламент выплат по программе «Хет-трик», который будет действовать с 2024 по 2028 год.
    • Программа была создана для оказания финансовой поддержки ассоциациям – членам УЕФА для помощи в развитии футбола на всех уровнях.

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    Источник: ТАСС

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    27.10.2023 11:16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +12592

      BRO_football 2 часа назад

      Теперь понятно почему до сих пор не перешли в Азию. Митрофанов кладёт себе в карман денежки, которые платит УЕФА. За это можно сидеть на попе ровно и ничего не делать.

      0
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      Рейтинг: +2898

      nemolod 14 часов назад

      Теперь понятно,почему до сих пор в УЕФА-ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ!

      0
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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 15 часов назад

      Другими словами нам плюют в лицо, отстраняют от всех турниров, а наш футбольный менеджмент получает за такое 5млн баксов. Мне бы было стыдно. Я бы отказался. Не настолько наша страна нищая, что бы ради пяти лямов терпеть унижение.

      3
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      Рейтинг: +11892

      alp 15 часов назад

      пф.. теперь понятно почему рфс лижет зад уефа.

      1
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      Рейтинг: +20398

      NewLife 15 часов назад

      Уважаемые редакторы Бомбардира, пишущие такие заголовки, наймите репетитора по русскому языку.

      2
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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > NewLife 15 часов назад

      Не волнуйся так - скоро так будет изъяснятся большинство россиян (((

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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 > NewLife 15 часов назад

      Либо в редакции сидят ЕГЭшники, либо гастарбайтеры, а может и вообще иносранцы. Видимо редактор текста- прессекретарь Госдепа(Кузя из мультика про домовенка)

      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 15 часов назад

      Эта инфа, для дебилов которые рвут рубахи на груди и требуют прекратить платить взносы. Олухи , почувствуйте разницу , калькулятор вам в помощь.

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      Рейтинг: +11892

      alp > Алексей З 15 часов назад

      то есть, если я тебе харкну в лицо и дам 5 тысяч рублей, то, в принципе, это норм. да?

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > alp 15 часов назад

      Не понимаю , почему вы свой жизненный опыт пытаетесь везде применить. Если в вас харкнули , ну оботритесь для начала и пытайтесь понять причину данного события.
      Идите в душ.

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