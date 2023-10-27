В РФС назвали сумму, которую ему продолжает платить УЕФА

Теперь понятно почему до сих пор не перешли в Азию. Митрофанов кладёт себе в карман денежки, которые платит УЕФА. За это можно сидеть на попе ровно и ничего не делать.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз продолжает получать от УЕФА денежные средства по программе «Хет-трик».
«Мы получаем от УЕФА деньги по этой программе, ежегодно отчитываемся. Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка 15 миллионов евро, соответственно 5 миллионов евро каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы, это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год», – сказал Митрофанов.
- В этом году УЕФА принял новый регламент выплат по программе «Хет-трик», который будет действовать с 2024 по 2028 год.
- Программа была создана для оказания финансовой поддержки ассоциациям – членам УЕФА для помощи в развитии футбола на всех уровнях.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.