В РФС назвали сумму, которую ему продолжает платить УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз продолжает получать от УЕФА денежные средства по программе «Хет-трик».

«Мы получаем от УЕФА деньги по этой программе, ежегодно отчитываемся. Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка 15 миллионов евро, соответственно 5 миллионов евро каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы, это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год», – сказал Митрофанов.