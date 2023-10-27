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В РФС назвали сумму, которую ему продолжает платить УЕФА

27 октября 2023, 11:16
7

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз продолжает получать от УЕФА денежные средства по программе «Хет-трик».

«Мы получаем от УЕФА деньги по этой программе, ежегодно отчитываемся. Там есть небольшая фиксированная часть, есть часть за выполнение инициатив, есть часть инвестиционная. Мы все три части получаем. Это совокупная программа, она включает порядка 15 миллионов евро, соответственно 5 миллионов евро каждый год. Конечно, РФС должен платить взносы, это членский взнос, он составляет 250 швейцарских франков в год», – сказал Митрофанов.

  • В этом году УЕФА принял новый регламент выплат по программе «Хет-трик», который будет действовать с 2024 по 2028 год.
  • Программа была создана для оказания финансовой поддержки ассоциациям – членам УЕФА для помощи в развитии футбола на всех уровнях.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (7)
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NewLife
1698397938
Уважаемые редакторы Бомбардира, пишущие такие заголовки, наймите репетитора по русскому языку.
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alp
1698399207
пф.. теперь понятно почему рфс лижет зад уефа.
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Январь 59
1698399791
Другими словами нам плюют в лицо, отстраняют от всех турниров, а наш футбольный менеджмент получает за такое 5млн баксов. Мне бы было стыдно. Я бы отказался. Не настолько наша страна нищая, что бы ради пяти лямов терпеть унижение.
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nemolod
1698403777
Теперь понятно,почему до сих пор в УЕФА-ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ!
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BRO_football
1698444404
Теперь понятно почему до сих пор не перешли в Азию. Митрофанов кладёт себе в карман денежки, которые платит УЕФА. За это можно сидеть на попе ровно и ничего не делать.
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