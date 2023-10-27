Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин назвал комментаторов канала, которые его не устраивают.

«Когда я был телевизионным начальником, ко мне подходил человек и говорил: «Василий, я все знаю про футбол, возьмите меня к себе в редакцию». Но то, сколько ты знаешь на момент появления в редакции, вообще не важно. Когда это станет твоей работой, ты должен знать гораздо больше.

Мне кажется, есть два качества, которые необходимы комментатору. Во-первых, надо все же выговаривать все звуки, но это мы оставим за скобками. А так – это фантазия и реакция. Это важнейшие качества. Денис Казанский недавно очень удачно сформулировал, что ему нравится, когда игру не разбирают, а рассказывают. Для этого нужна фантазия.

Но есть и комментаторы без фантазии. Ничего страшного. Например, Александр Неценко. Олег Пирожков – он еще и без голоса. Таким голосом из сортира надо кричать «Занято!» – сказал Уткин на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».