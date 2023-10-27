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  • Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!»

Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!»

27 октября 2023, 18:19
7

Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин назвал комментаторов канала, которые его не устраивают.

«Когда я был телевизионным начальником, ко мне подходил человек и говорил: «Василий, я все знаю про футбол, возьмите меня к себе в редакцию». Но то, сколько ты знаешь на момент появления в редакции, вообще не важно. Когда это станет твоей работой, ты должен знать гораздо больше.

Мне кажется, есть два качества, которые необходимы комментатору. Во-первых, надо все же выговаривать все звуки, но это мы оставим за скобками. А так – это фантазия и реакция. Это важнейшие качества. Денис Казанский недавно очень удачно сформулировал, что ему нравится, когда игру не разбирают, а рассказывают. Для этого нужна фантазия.

Но есть и комментаторы без фантазии. Ничего страшного. Например, Александр Неценко. Олег Пирожков – он еще и без голоса. Таким голосом из сортира надо кричать «Занято!» – сказал Уткин на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

  • Уткин не работает на канале с 2016 года.
  • Он комментировал футбол на ТВ с прошлого века.
  • Сейчас Уткин курирует медийный клуб «Эгриси».

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Комментарии (7)
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Алекс636363
1698421455
вопрос: откуда сейчас вещает уткин? таким голосом?
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paracetamol
1698421916
Уткин не работает на канале с 2016 года. Сидит в сортире, очень занят!
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фанат джигурды
1698429991
Занято, занято, в туалете занято- Мест свободных нет. Очередь, очередь, занимайте очередь В туалет. (С)
Ответить
neveldomha
1698437272
Ни одного качества у Уваси, кроме одного. Когда он фантазирует, какой он крутой комментатор. Ну просто фантозерный фонтан.
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vikingus
1698442673
Наверное, у Геннадия Орлова выдающийся голос, он же под руководством Васи работал...Или у Кирилла Дементьева
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rcry
1698477657
вообще лучший комментатор - Стогниенко - но его не слышно -
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Владимир-Ершов-google
1698481834
А васе с такой рожей вообщес толчка слезать не рекомендуется. "Левитан" б...ь
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