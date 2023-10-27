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    • Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!»

    Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин назвал комментаторов канала, которые его не устраивают.

    «Когда я был телевизионным начальником, ко мне подходил человек и говорил: «Василий, я все знаю про футбол, возьмите меня к себе в редакцию». Но то, сколько ты знаешь на момент появления в редакции, вообще не важно. Когда это станет твоей работой, ты должен знать гораздо больше.

    Мне кажется, есть два качества, которые необходимы комментатору. Во-первых, надо все же выговаривать все звуки, но это мы оставим за скобками. А так – это фантазия и реакция. Это важнейшие качества. Денис Казанский недавно очень удачно сформулировал, что ему нравится, когда игру не разбирают, а рассказывают. Для этого нужна фантазия.

    Но есть и комментаторы без фантазии. Ничего страшного. Например, Александр Неценко. Олег Пирожков – он еще и без голоса. Таким голосом из сортира надо кричать «Занято!» – сказал Уткин на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

    • Уткин не работает на канале с 2016 года.
    • Он комментировал футбол на ТВ с прошлого века.
    • Сейчас Уткин курирует медийный клуб «Эгриси».

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2023 18:19
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +46

      vikingus 3 часа назад

      Наверное, у Геннадия Орлова выдающийся голос, он же под руководством Васи работал...Или у Кирилла Дементьева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5468

      neveldomha 4 часа назад

      Ни одного качества у Уваси, кроме одного. Когда он фантазирует, какой он крутой комментатор. Ну просто фантозерный фонтан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3264

      фанат джигурды 6 часов назад

      Занято, занято, в туалете занято-
      Мест свободных нет.
      Очередь, очередь, занимайте очередь
      В туалет. (С)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -129

      Скай 9 часов назад

      ..... и кричать зянит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19491

      paracetamol 9 часов назад

      Уткин не работает на канале с 2016 года. Сидит в сортире, очень занят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +869

      Алекс636363 9 часов назад

      вопрос: откуда сейчас вещает уткин? таким голосом?

      0
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