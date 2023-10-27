Уткин назвал комментаторов, которые ему не нравятся: «Таким голосом надо из сортира кричать «Занято!»

Наверное, у Геннадия Орлова выдающийся голос, он же под руководством Васи работал...Или у Кирилла Дементьева
Бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин назвал комментаторов канала, которые его не устраивают.
«Когда я был телевизионным начальником, ко мне подходил человек и говорил: «Василий, я все знаю про футбол, возьмите меня к себе в редакцию». Но то, сколько ты знаешь на момент появления в редакции, вообще не важно. Когда это станет твоей работой, ты должен знать гораздо больше.
Мне кажется, есть два качества, которые необходимы комментатору. Во-первых, надо все же выговаривать все звуки, но это мы оставим за скобками. А так – это фантазия и реакция. Это важнейшие качества. Денис Казанский недавно очень удачно сформулировал, что ему нравится, когда игру не разбирают, а рассказывают. Для этого нужна фантазия.
Но есть и комментаторы без фантазии. Ничего страшного. Например, Александр Неценко. Олег Пирожков – он еще и без голоса. Таким голосом из сортира надо кричать «Занято!» – сказал Уткин на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».
- Уткин не работает на канале с 2016 года.
- Он комментировал футбол на ТВ с прошлого века.
- Сейчас Уткин курирует медийный клуб «Эгриси».