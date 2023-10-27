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Григорян назвал главную ошибку Абаскаля в «Спартаке»

27 октября 2023, 18:55
6

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян оценил действия главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» одержал пять побед на старте сезона, но сейчас у него трудности. С чем это можно связать?

– Много факторов. Безусловно, появление Абаскаля в стране, в частности, в «Спартаке» дало нам приличный импульс. Мы увидели, что этот 34-летний молодой парень умеет здорово выстраивать игру в атаке. Строить ее агрессивно, смотрибельно, с большим количеством ударов по воротам. С большим количеством голевых моментов.

В прошлом сезоне было порядка шесть-семь матчей, где в атакующих действиях «Спартак» был просто невероятен. Это было зрелище. Но, как ни крути, возраст совсем юный. Безусловно, одаренный тренер, но еще очень мало практики. И, наверное, нужно время и опыт, чтобы усовершенствовать командные действия в обороне. Здесь у него есть проблемы. А, соответственно, есть проблемы и у «Спартака». И, к сожалению, я пока не вижу, что он эти проблемы способен решать.

То, что он стал допускать ошибки, мы стали замечать сейчас, когда пропал результат. Есть ошибки в выборе состава. На мой субъективный взгляд, отсутствие Руслана Литвинова в стартовом составе – большое упущение. И это странно, ведь именно при Абаскале Литвинов стал играть на таком уровне, что мы увидели рост опорника, которого у нас в стране раньше не было, если говорить об игровом интеллекте и восприятии футбола. Его отсутствие в основном составе – главная из очевидных ошибок Абаскаля.

  • «Спартак» по ходу сезона лидировал в РПЛ.
  • Сейчас команда занимает 4-е место.
  • Завтра, 28 октября, «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Литвинов Руслан Григорян Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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Алекс636363
1698426478
осталось абаскалю поискать ошибки, совершенные григоряном в кубани, от которых она до сих пор оправиться не может
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Fialet
1698427465
Глигарян пестабол - прибауточник.
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DOCTOR PENALTY
1698428530
1-й абзац - полный бред!!! 2-й и 3-й - всё по делу.
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ivany4
1698435823
Metaratings-у приличные тренеры и аналитики интервью не дают. Да и солидные издания их не перепечатывают и на них не ссылаются. И как их бомбардир успевает отслеживать.)) Вокруг куча интересных новостей, но за них видимо не приплачивают. А по существу скажу одно - не зная брода, не суйся в воду, и не сотвори себе кумира.
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oyabun
1698469637
И чего он не тренирует ТОП-команды, если такой умный и опытный?
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zigbert
1698490195
Не совсем верно в отношении Литвинова. В последней игре он как раз и вышел в старте а до этого у него была травма из за которой он пропустил много матчей. Литвинову приходилось еще и играть на месте ЦЗ, хотя это не его место но в обороне просто некого было поставить. Но теперь думаю Абаскаль будет его выпускать в старте.
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