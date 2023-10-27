Григорян назвал главную ошибку Абаскаля в «Спартаке»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян оценил действия главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– «Спартак» одержал пять побед на старте сезона, но сейчас у него трудности. С чем это можно связать?

– Много факторов. Безусловно, появление Абаскаля в стране, в частности, в «Спартаке» дало нам приличный импульс. Мы увидели, что этот 34-летний молодой парень умеет здорово выстраивать игру в атаке. Строить ее агрессивно, смотрибельно, с большим количеством ударов по воротам. С большим количеством голевых моментов.

В прошлом сезоне было порядка шесть-семь матчей, где в атакующих действиях «Спартак» был просто невероятен. Это было зрелище. Но, как ни крути, возраст совсем юный. Безусловно, одаренный тренер, но еще очень мало практики. И, наверное, нужно время и опыт, чтобы усовершенствовать командные действия в обороне. Здесь у него есть проблемы. А, соответственно, есть проблемы и у «Спартака». И, к сожалению, я пока не вижу, что он эти проблемы способен решать.

То, что он стал допускать ошибки, мы стали замечать сейчас, когда пропал результат. Есть ошибки в выборе состава. На мой субъективный взгляд, отсутствие Руслана Литвинова в стартовом составе – большое упущение. И это странно, ведь именно при Абаскале Литвинов стал играть на таком уровне, что мы увидели рост опорника, которого у нас в стране раньше не было, если говорить об игровом интеллекте и восприятии футбола. Его отсутствие в основном составе – главная из очевидных ошибок Абаскаля.