Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Григорян назвал главную ошибку Абаскаля в «Спартаке»

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян оценил действия главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Спартак» одержал пять побед на старте сезона, но сейчас у него трудности. С чем это можно связать?

    – Много факторов. Безусловно, появление Абаскаля в стране, в частности, в «Спартаке» дало нам приличный импульс. Мы увидели, что этот 34-летний молодой парень умеет здорово выстраивать игру в атаке. Строить ее агрессивно, смотрибельно, с большим количеством ударов по воротам. С большим количеством голевых моментов.

    В прошлом сезоне было порядка шесть-семь матчей, где в атакующих действиях «Спартак» был просто невероятен. Это было зрелище. Но, как ни крути, возраст совсем юный. Безусловно, одаренный тренер, но еще очень мало практики. И, наверное, нужно время и опыт, чтобы усовершенствовать командные действия в обороне. Здесь у него есть проблемы. А, соответственно, есть проблемы и у «Спартака». И, к сожалению, я пока не вижу, что он эти проблемы способен решать.

    То, что он стал допускать ошибки, мы стали замечать сейчас, когда пропал результат. Есть ошибки в выборе состава. На мой субъективный взгляд, отсутствие Руслана Литвинова в стартовом составе – большое упущение. И это странно, ведь именно при Абаскале Литвинов стал играть на таком уровне, что мы увидели рост опорника, которого у нас в стране раньше не было, если говорить об игровом интеллекте и восприятии футбола. Его отсутствие в основном составе – главная из очевидных ошибок Абаскаля.

    • «Спартак» по ходу сезона лидировал в РПЛ.
    • Сейчас команда занимает 4-е место.
    • Завтра, 28 октября, «Спартак» сыграет на выезде с «Факелом».

    Новости по теме
    Григорян назвал тренера, о назначении которого в «Спартак» мечтает 6
    Вице-спикер Госдумы высказал пожелание по следующему тренеру «Спартака» 7
    Григорян сравнил «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит» 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2023 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12006

      ivany4 5 часов назад

      Metaratings-у приличные тренеры и аналитики интервью не дают. Да и солидные издания их не перепечатывают и на них не ссылаются. И как их бомбардир успевает отслеживать.)) Вокруг куча интересных новостей, но за них видимо не приплачивают.
      А по существу скажу одно - не зная брода, не суйся в воду, и не сотвори себе кумира.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 6 часов назад

      Такое ощущение , что это сказано месяц назад , но по желанию Бомбардира выставлено сейчас. Отрабатываете печеньки ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      1-й абзац - полный бред!!! 2-й и 3-й - всё по делу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 7 часов назад

      Глигарян пестабол - прибауточник.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +869

      Алекс636363 7 часов назад

      осталось абаскалю поискать ошибки, совершенные григоряном в кубани, от которых она до сих пор оправиться не может

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1833

      rac531 > Алекс636363 6 часов назад

      Улыбнуло)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      rac531 8 часов назад

      Мудрый Григорян поступил весьма тактично, не упомянув также таких футболистов, как Джикия, Чернов, Шамар, Рошу, ....
      А ведь такое отношение к этим футболистам тоже, по мненинию выдающихся теоретиков и безработных тренеров прямо-таки фатальная ошибка Абаскаля(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      rac531 8 часов назад

      Бывший тренер таки великих футбольных клубов как «Алашкерт», «Урату», «Анжи», «Тамбов», «Кубань», «Луч», СКА «Энергия», «Тосно» и т.д., выдающийся телетеоретик ГРИГОРЯН считает …..
      У меня, конечно, нет таких футбольных заслуг, не достиг я таких вершин тренерского мастерства и познания теории футбольного искусства(
      И поэтому я считаю, что одной из ошибок природы является Григорян-тренер и теоретик(

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+