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    Миятович объяснил, чем Мбаппе лучше Холанда

    Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович предпочел бы купить в команду Килиана Мбаппе, а не Эрлинга Холанда.

    • Это самые дорогие игроки мира (180 миллионов евро).
    • «Реал» планировал купить Мбаппе летом.
    • Килиан, в отличие от Холанда, выигрывал ЧМ.

    «Холанд – феномен, бомбардир, но он норвежец. Поэтому у него никогда не будет такого имиджа и влияния, как у француза.

    Если мне пришлось бы делать выбор, кого купить, я бы купил Мбаппе. Он звезда, вокруг него есть маркетинговая составляющая», – сказал Миятович.

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    Источник: AS

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    27.10.2023 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Чисто маркетинговый выбор. *

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