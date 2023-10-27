Миятович объяснил, чем Мбаппе лучше Холанда

Бывший игрок «Реала» Предраг Миятович предпочел бы купить в команду Килиана Мбаппе, а не Эрлинга Холанда.

Это самые дорогие игроки мира (180 миллионов евро).

«Реал» планировал купить Мбаппе летом.

Килиан, в отличие от Холанда, выигрывал ЧМ.

«Холанд – феномен, бомбардир, но он норвежец. Поэтому у него никогда не будет такого имиджа и влияния, как у француза.

Если мне пришлось бы делать выбор, кого купить, я бы купил Мбаппе. Он звезда, вокруг него есть маркетинговая составляющая», – сказал Миятович.