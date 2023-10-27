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Малком рассказал об адаптации к игре в Саудовской Аравии

27 октября 2023, 11:04
2

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком заявил, что счастлив играть в Саудовской Аравии.

«Я быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии. Люди любят футбол, здесь теплее, поэтому такое ощущение, будто я здесь уже год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, поэтому все сложилось позитивно. Я счастлив здесь, да и моя семья тоже очень полюбила Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало ее более комфортной.

Для меня большая честь помогать команде любым способом, будь то голы, результативные передачи или выполнение тактических установок тренера. Самое главное – помочь команде победить, потому что у «Аль-Хиляля» есть история, основанная на культуре победы и триумфах», – сказал Малком.

  • 26-летний форвард перебрался в саудовский клуб в августе 2023 года.
  • Ранее Малком с 2019 года выступал за «Зенит».
  • Сумма трансфера бразильца в «Аль-Хиляль» составила 60 миллионов евро.

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Источник: Ariyadhiah
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Малком
Комментарии (2)
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Давид59
1698400779
Культура победы? Никогда такого не слышал. Культура еды, поведения, общения, речи слышал. Может перевод хромает?
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1derrt
1698401692
Заработок на Спортивных Событиях!! Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды) Поставили - Выиграли Высокие Кф!! В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку) Пишите; marcoinfo@internet.ru
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