Малком рассказал об адаптации к игре в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком заявил, что счастлив играть в Саудовской Аравии.

«Я быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии. Люди любят футбол, здесь теплее, поэтому такое ощущение, будто я здесь уже год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, поэтому все сложилось позитивно. Я счастлив здесь, да и моя семья тоже очень полюбила Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало ее более комфортной.

Для меня большая честь помогать команде любым способом, будь то голы, результативные передачи или выполнение тактических установок тренера. Самое главное – помочь команде победить, потому что у «Аль-Хиляля» есть история, основанная на культуре победы и триумфах», – сказал Малком.