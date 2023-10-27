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    Малком рассказал об адаптации к игре в Саудовской Аравии

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малком заявил, что счастлив играть в Саудовской Аравии.

    «Я быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии. Люди любят футбол, здесь теплее, поэтому такое ощущение, будто я здесь уже год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, поэтому все сложилось позитивно. Я счастлив здесь, да и моя семья тоже очень полюбила Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало ее более комфортной.

    Для меня большая честь помогать команде любым способом, будь то голы, результативные передачи или выполнение тактических установок тренера. Самое главное – помочь команде победить, потому что у «Аль-Хиляля» есть история, основанная на культуре победы и триумфах», – сказал Малком.

    • 26-летний форвард перебрался в саудовский клуб в августе 2023 года.
    • Ранее Малком с 2019 года выступал за «Зенит».
    • Сумма трансфера бразильца в «Аль-Хиляль» составила 60 миллионов евро.

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    Источник: Ariyadhiah

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    27.10.2023 11:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 13 часов назад

      Культура победы важная вещь, нужно радоваться голам и победам так, чтобы случайно не оскорблять соперника.

      0
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      Рейтинг: +10

      1derrt 14 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 14 часов назад

      Культура победы? Никогда такого не слышал. Культура еды, поведения, общения, речи слышал. Может перевод хромает?

      0
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