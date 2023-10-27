Малком рассказал об адаптации к игре в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком заявил, что счастлив играть в Саудовской Аравии.
«Я быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии. Люди любят футбол, здесь теплее, поэтому такое ощущение, будто я здесь уже год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, поэтому все сложилось позитивно. Я счастлив здесь, да и моя семья тоже очень полюбила Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало ее более комфортной.
Для меня большая честь помогать команде любым способом, будь то голы, результативные передачи или выполнение тактических установок тренера. Самое главное – помочь команде победить, потому что у «Аль-Хиляля» есть история, основанная на культуре победы и триумфах», – сказал Малком.
- 26-летний форвард перебрался в саудовский клуб в августе 2023 года.
- Ранее Малком с 2019 года выступал за «Зенит».
- Сумма трансфера бразильца в «Аль-Хиляль» составила 60 миллионов евро.
Источник: Ariyadhiah