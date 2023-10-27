В РФС высказались о 39-м месте сборной России в рейтинге ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что место в рейтинге ФИФА является достаточно условным с точки зрения мотивации для игроков сборной России

ФИФА 26 октября опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. В нем сборная России сохранила 39-е место. В уходящем месяце команда Валерия Карпина обыграла сборную Камеруна (1:0) и сыграла вничью со сборной Кении (2:2).

«Задавал вопрос главному тренеру, является ли место в рейтинге ФИФА мотивацией для сборной. Конечно, игрокам проще ориентироваться на турнирную таблицу, чем на рейтинг сборных. Это достаточно условная категория, правила расчета этого рейтинга достаточно спорные.

Уверен, что мы могли бы быть на более высокой позиции. Большое количество игр, которые мы сыграли вничью, в том числе потому, что товарищеские матчи отличаются в психологическом плане. Выкладываться из последних сил, рисковать получить травму, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача – совсем другие места в рейтинге», – отметил Митрофанов.