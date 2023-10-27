Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС высказались о 39-м месте сборной России в рейтинге ФИФА

В РФС высказались о 39-м месте сборной России в рейтинге ФИФА

27 октября 2023, 09:18
4

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что место в рейтинге ФИФА является достаточно условным с точки зрения мотивации для игроков сборной России

ФИФА 26 октября опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. В нем сборная России сохранила 39-е место. В уходящем месяце команда Валерия Карпина обыграла сборную Камеруна (1:0) и сыграла вничью со сборной Кении (2:2).

«Задавал вопрос главному тренеру, является ли место в рейтинге ФИФА мотивацией для сборной. Конечно, игрокам проще ориентироваться на турнирную таблицу, чем на рейтинг сборных. Это достаточно условная категория, правила расчета этого рейтинга достаточно спорные.

Уверен, что мы могли бы быть на более высокой позиции. Большое количество игр, которые мы сыграли вничью, в том числе потому, что товарищеские матчи отличаются в психологическом плане. Выкладываться из последних сил, рисковать получить травму, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача – совсем другие места в рейтинге», – отметил Митрофанов.

  • ФИФА 26 октября опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. В нем сборная России сохранила 39-е место.
  • В этом месяце команда Валерия Карпина обыграла сборную Камеруна (1:0) и сыграла вничью со сборной Кении (2:2).

Еще по теме:
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России 6
Известны соперники сборной России на октябрь 18
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1698388748
Ну вот и славненько. Главное, чтобы ещё из компьютерной игры FIFA-24 не нас не выкинули. Жизнь налаживается!
Ответить
aldo conte
1698392448
Кому на**й нужен этот рейтинг? Чиновникам РФС, чтобы отчитываться о проделанной работе? Нам, болельщикам, нужно игры российских клубов в еврокубках и сборной в отборочных матчах на Евро и ЧМ. Может он нужен игрокам сборной, чтобы приезжать на сборы и играть товарищеские матчи с третьеразрядными командами из Азии и Африки? Сомневаюсь. Так что засуньте свой рейтинг куда подальше.
Ответить
Vratarь
1698410830
Приблизительно так и есть.
Ответить
Главные новости
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Все новости
Все новости
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
7
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
6
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+