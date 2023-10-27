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    • В РФС высказались о 39-м месте сборной России в рейтинге ФИФА

    В РФС высказались о 39-м месте сборной России в рейтинге ФИФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что место в рейтинге ФИФА является достаточно условным с точки зрения мотивации для игроков сборной России

    ФИФА 26 октября опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. В нем сборная России сохранила 39-е место. В уходящем месяце команда Валерия Карпина обыграла сборную Камеруна (1:0) и сыграла вничью со сборной Кении (2:2).

    «Задавал вопрос главному тренеру, является ли место в рейтинге ФИФА мотивацией для сборной. Конечно, игрокам проще ориентироваться на турнирную таблицу, чем на рейтинг сборных. Это достаточно условная категория, правила расчета этого рейтинга достаточно спорные.

    Уверен, что мы могли бы быть на более высокой позиции. Большое количество игр, которые мы сыграли вничью, в том числе потому, что товарищеские матчи отличаются в психологическом плане. Выкладываться из последних сил, рисковать получить травму, когда не всегда понимаешь, ради чего ты играешь, тяжело. В том числе поэтому рейтинг не улучшился. Наша задача – совсем другие места в рейтинге», – отметил Митрофанов.

    • ФИФА 26 октября опубликовала обновленную версию рейтинга национальных команд. В нем сборная России сохранила 39-е место.
    • В этом месяце команда Валерия Карпина обыграла сборную Камеруна (1:0) и сыграла вничью со сборной Кении (2:2).

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    Источник: «РИА Новости»

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    27.10.2023 09:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +559

      Vratarь 12 часов назад

      Приблизительно так и есть.

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      Рейтинг: +539

      aldo conte 17 часов назад

      Кому на**й нужен этот рейтинг? Чиновникам РФС, чтобы отчитываться о проделанной работе? Нам, болельщикам, нужно игры российских клубов в еврокубках и сборной в отборочных матчах на Евро и ЧМ. Может он нужен игрокам сборной, чтобы приезжать на сборы и играть товарищеские матчи с третьеразрядными командами из Азии и Африки? Сомневаюсь. Так что засуньте свой рейтинг куда подальше.

      0
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 > aldo conte 14 часов назад

      Если не эта имитация полезной деятельности, они же свои задницы в своих креслах до пролежней отсидят? Они же ни на что не влияют. Не могут же они нам это сказать?

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 18 часов назад

      Ну вот и славненько. Главное, чтобы ещё из компьютерной игры FIFA-24 не нас не выкинули. Жизнь налаживается!

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